Lustig: Das denken sich Gamer beim Nintendo Switch-Voice Chat…

Bisweilen gab es keine wirkliche Notwendigkeit für den Nintendo Switch-Voice-Chat. Bis jetzt. Mit dem Release von Splatoon 2 als teambasiertes Game wird es notwendig.

Das der Switch-Voice-Chat über eine App für das Smartphone gut ankommt, zeigen einige Tweets… (Viel Spaß!)

Just getting this room ready to go for some Nintendo Switch online gameplay with voice chat. pic.twitter.com/fKHSoVPkTk

There, all ready to voice chat on my Switch. pic.twitter.com/s5g4gZyCYg

Got my Switch voice chat going. Hit me up if you on! pic.twitter.com/4TwiT49DyU

switch voice app

-kills phone in 40 mins

-must be open at all times

-hori nightmare setup mandatory for voice chat

It keeps getting worse.

— Danny Smith (@Dope_Danny) 20. Juli 2017