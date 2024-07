Luigi’s Mansion 2 HD: Juwelen Fundorte – Efeutürme

Bei der Erkundung der verschiedenen Spukhäuser in Luigi’s Mansion 2 HD von Nintendo müssen die Spieler verschiedene Gegenstände sammeln, um den Speicher des Professors zu vervollständigen. Auch in den Efeutürmen warten insgesamt 13 Juwelen darauf, von euch gefunden zu werden. Einige von ihnen sind leicht zu finden, andere wiederum erfordern, dass die Spieler die unwahrscheinlichsten Ecken und Winkel des Anwesens erkunden, um sie zu entdecken. Dieser Leitfaden zeigt, wo sich alle Juwelen in den Efeutürmen befinden, das zweite Herrenhaus, das Spieler im Titel besuchen.

Juwelen in B-1: Klempnerwerk

Juwel #1: Hinter der Treppe im Turmaufgang, direkt neben dem Rohr mit dem Zähler, befindet sich ein versteckter Gang, der zum Juwel führt.

Juwel #2: Benutze eine der Ballonpflanzen, um nach oben zu fliegen, und betrete die Sicherheitsröhre in der Nähe des Laboreingangs. Entferne das Spinnennetz und nehme den Juwel an dich.

Juwelen in B-2: Das Windradtor

Juwel #3: Gieße die Pflanze in der südöstlichen Ecke des Ziergartens. Blende diese anschließend mit dem Strobolicht und sie gibt einen Juwel frei.

Juwel #4: Stelle den Eimer unter das Rohr in der südwestlichen Ecke des Botaniklabors (bevor du das Rohr reparierst) und aktiviere die Wasserpumpe mit dem Strobolicht.

Juwel #5: Schieße die Maus mit der Kartoffelkanone in der Mitte des Sätzlingshaus ab. Hierfür erhältst du einen grünen Juwel.



Juwelen in B-3: Friedhofgang

Juwel #6: Hinter der fleischfressenden Pflanze im Gärtchen befindet sich eine Truhe. Zerstöre die Pflanze mit einem Stachelkörper, um an die Truhe mit dem Juwel zu gelangen.

Juwel #7: Nachdem du den geheimnisvollen Durchgang gefunden hast, findest ganz unten im hohlen Baum mehrere Spinnweben. Verbrenne die Spinnweben, die den Weg versperren, auf der linken Seite des Baumes, um an den Eimer zu gelangen. Fülle den Eimer mit Wasser und gieße die Pflanze auf der rechten Seite des Baumes. Dann muss man sie nur noch blitzen, um den nächsten Juwel zu erhalten.

Juwel #8: Holt euch den Edelstein, indem ihr nach oben schaut und den Schreckweg 09/15 benutzt. Er befindet sich am Baum hinter dem ersten Grab, das ihr auf dem Alten Friedhof findet.



Juwelen in B-4: Pool-Party

Juwel #9: Gehe während dieser oder der Bonus-Mission zum Brückengang und sauge die Pflanze direkt neben der Labortür von der Decke. Hierfür erhältst du einen weiteren grünen Juwel.

Juwel #10: Wenn du im Spielzimmer der Efeutürme gegen den Uhrzeigersinn um die Puppe gehst, löst sich langsam ihr Kopf. Sobald der Kopf ab ist, fällt der Juwel heraus.

Juwel #11: Sobald du den Sonnengarten betrittst, benutze die Düsterlampe auf dem Couchtisch, um eine Truhe mit einem Juwel darin zu enthüllen.

Juwel #12: Gehe zum Wintergarten während der Mission B-4. Schwebe dort nach rechts oben und mache dort die geheime Tür mit der Düsterlampe sichtbar. Diese führt in eine geheime Dimension und einem Minispiel. Beende es rechtzeitig, um den vorletzten Juwel der Welt zu erhalten.

Juwel #13: Sauge im Badezimmer die gesamte Klopapier-Rolle ein und bekomme so ein grünes Juwel.

Sobald die Spieler die 13 Juwelen der Efeutürme alle erhalten haben, bekommen sie eine Luigi-Statue, die in Professor I. Gidds Tresorraum besichtigt werden kann. Hier geht es zu unserem ausführlichen Review zu Luigi’s Mansion 2 HD.