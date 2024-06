Lost Records: Bloom & Rage – Release auf 2025 verschoben

Der ehemalige Life-is-Strange-Entwickler Don’t Nod hat eine Verzögerung seines kommenden Titels Lost Records: Bloom & Rage angekündigt und den Release auf Anfang 2025 verschoben. Ursprünglich war die Veröffentlichung für das dritte Quartal 2024 geplant. Mit der Verschiebung soll eine Überschneidung mit der Veröffentlichung von Life is Strange: Double Exposure vermieden werden. Don’t Nod Entertainment ist der ehemalige Entwickler hinter dem narrativen Abenteuerspiel Life is Strange. Das Spiel wurde für den Publisher und Franchise-Eigentümer Square Enix entwickelt.

Derzeit arbeitet Don’t Nod an einem neuen narrativen Abenteuerspiel mit dem Titel Lost Records: Bloom & Rage, das ursprünglich Ende 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen sollte. In der Zwischenzeit hat Square Enix Deck Nine, einen weiteren Entwickler, mit der Entwicklung des nächsten Teils der beliebten Serie namens Life is Strange: Double Exposure beauftragt, der am 29. Oktober veröffentlicht werden soll. In einem aktuellen Twitter-Update erklärte Don’t Nod, dass man mit der Verzögerung des Release sowohl Lost Records: Bloom & Rage als auch dem neuen Life is Strange genug Raum geben wolle, um unabhängig voneinander zu glänzen.

We’ve made the decision to move the release dates of Lost Records: Bloom & Rage to early 2025. We know you’re all excited for both Lost Records and the new Life is Strange game, and we wanted to ensure both have adequate space to shine. The wait will be worth it! pic.twitter.com/PH1O7z3uUy

— DON’T NOD (@DONTNOD_Ent) June 28, 2024