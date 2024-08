Lost Records: Bloom & Rage: Erstes Gameplay-Einblicke und Release Termine

Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 wird am 18. Februar 2025 digital für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam veröffentlicht, gefolgt von Tape 2 am 18. März 2025, wie der Entwickler DON’T NOD angekündigt hat. Eine physische Edition, vertrieben von Maxium Entertainment, ist ebenfalls für PlayStation 5 geplant, wobei das Veröffentlichungsdatum zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird.

Der erste Gameplay-Trailer bietet einen Blick auf das Spiel von Lost Records: Bloom & Rage, einschließlich der Navigation zwischen den zwei Zeitsträngen von 1995 und 2022, der Nutzung von Swanns Camcorder, um ihren Sommer zu filmen und natürlich der Entscheidungsfindung im Spiel. Das dynamische Dialogsystem, das eine weitere Ebene der Immersion verspricht, wird ebenfalls gezeigt: Die Dialoge können sich ändern, basierend darauf, wohin du schaust und was du sagst. Spieler können andere Charaktere ignorieren oder unterbrechen, was Gespräche realistischer und Entscheidungen bedeutungsvoller macht als je zuvor.

Folge uns bei Google News

Neben der Teilnahme an der Gamescom 2024: Opening Night Live freut sich DON’T NOD, nicht nur im B2B-Bereich, sondern auch im B2C-Bereich vertreten zu sein. In der Cosplay Village in Halle 5.1 gibt es zudem einen thematischen Foto-Installationsstand. Fans, die auf das Spiel warten oder einfach coole Fotos in einer Garage der 90er Jahre machen möchten, sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und ein denkwürdiges Souvenir aus dem Universum von Lost Records mit nach Hause zu nehmen. Mehrere Aktivitäten werden während der gesamten Gamescom 2024 stattfinden, darunter ein Meet and Greet mit dem Entwicklungsteam und spezielle Giveaways.

Lost Records: Bloom & Rage erscheint Anfang 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam.