Banishers: Ghosts of New Eden – Gameplay Trailer

Das sieht schon ziemlich cool aus.

Banishers: Ghosts of New Eden © DONT NOD

Die Spannung steigt, als Focus Entertainment und das renommierte Entwicklerstudio DON’T NOD weiteres aufregendes Gameplay aus ihrem kommenden Titel “Banishers: Ghosts of New Eden” präsentieren. Dieses fesselnde erzählerische Action-RPG ermöglicht es den Spieler:innen, übernatürliche Bedrohungen zu jagen und zu bekämpfen, um ein tragisches Schicksal zu verändern.

Die neuesten Einblicke wurden in einem Extended Gameplay Trailer während der Gamescom enthüllt. Freunde des Genres können sich den 7. November rot im Kalender markieren, denn an diesem Tag wird das Spiel für die PlayStation®5 und die Xbox Series X|S veröffentlicht. Vorbestellungen sind bereits ab sofort möglich.

In “Banishers: Ghosts of New Eden” betreten die Spieler:innen eine Welt, in der die Grenzen zwischen Leben und Tod verschwimmen. Die Geschichte folgt den beiden erfahrenen Geisterjäger:innen Antea Duarte und Red Mac Raith, die als Verbannende bekannt sind. Als sie sich dem bösartigen Fluch stellen, gerät Antea in einen verhängnisvollen Angriff und wird getötet, was Red in tiefe Verzweiflung stürzt.

Die Spieler:innen sind dazu aufgerufen, zwischen ihrem Eid, die Lebenden zu beschützen, und der Rettung von Antea zu wählen. In einer unheimlichen nordamerikanischen Wildnis setzen sie alles daran, Anteas Schicksal zu ändern – egal zu welchem Preis.

Banishers: Ghosts of New Eden Gameplay Vorschau im Trailer

Die Spieler:innen tauchen tief in die Gemeinschaften von New Eden ein, eine Welt geprägt von übernatürlichen Wesen und alten Rätseln. Um die quälenden Seelen der Verstorbenen zu besiegen, müssen sie Anteas spirituelle Fähigkeiten und Reds mächtige Waffen geschickt kombinieren. Die Reise führt sie durch mysteriöse Landschaften und lässt sie auf bemerkenswerte, jedoch leidende Charaktere treffen, deren Schicksal von den Entscheidungen der Spieler:innen abhängt.

Die Wahl zwischen Leben und Tod liegt in den Händen der Spieler:innen. Ihre Entscheidungen beeinflussen nicht nur die Geschichte des Spiels, sondern auch die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. Werden sie den Eid der Verbannenden erfüllen oder alles riskieren, um die Geliebte wiederzubeleben?

Focus Entertainment hat bereits in einem kürzlichen Showcase exklusive Trailer für “Banishers: Ghosts of New Eden” präsentiert. Das komplette Showcase bietet Einblicke in weitere veröffentlichte und zukünftige Titel des Publishers.

“Banishers: Ghosts of New Eden” wird am 7. November veröffentlicht und kann bereits jetzt für die PlayStation®5 und die Xbox Series X|S vorbestellt werden. Der Vertrieb für die DACH-Länder erfolgt durch astragon Entertainment. Die Spieler:innen können sich auf ein Abenteuer einlassen, das die Grenzen zwischen Leben und Tod herausfordert.