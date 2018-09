Die letzte heiße Phase der League of Legends Saison 2018 beginnt dieses Wochenende. Sowohl in der europäischen als auch in der nordamerikanischen League of Legends Championship Series finden dieses Wochenende die letzten Finalspiele der Playoffs des Sommer-Splits statt.

Vor allem die EU LCS 2018 war dieses Jahr aufgrund der sehr knappen Gruppenphase sehr spannend. Diese konnte das Team Fnatic mit einem Verhältnis von 13 Siegen zu 5 Niederlagen für sich entscheiden und ist damit automatisch für die Weltmeisterschaft 2018, welche dieses Jahr in Südkorea stattfindet, qualifiziert.

Nicht minder spannend war auch die Gruppenphase der NA LCS 2018, da sich gleich mehrere Teams mit identischen Spielverhältnissen im Mittelfeld platzieren konnten. Aber auch in den Spitzenpositionen ging es eng zu. Am Ende konnte sich Team Liquid mit 12 Siegen gegen 6 Niederlagen gegen Cloud9 durchsetzen, welche ein Verhältnis von 11 Siegen zu 7 Niederlagen vorweisen konnten. Somit konnte sich auch Team Liquid direkt für die Weltmeisterschaft 2018 qualifizieren.

Playoffs um die Plätze entscheidend

Welche Teams neben Fnatic und Team Liquid noch ihre Koffer für die Reise nach Südkorea packen dürfen, wird sich in den kommenden finalen Playoff-Spielen entscheiden, welche dieses Wochenende stattfinden.

Die Playoff-Spiele der letzten Wochen haben die Ergebnisse nochmals ordentlich durch gewürfelt. In der europäischen LCS konnten neben Fnatic auch das deutsche E-Sport Team von Schalke 04 sowie die Teams Misfits und Team Vitality die Finalrunde erreichen. In Nordamerika waren die Spiele ebenfalls sehr spannend und hier konnten sich Cloud9 und Team Liquid sowie Team Solomid und das Team 100 Thieves für die letzte Runde qualifizieren.

Die Spiele der Finalrunde der Playoffs in Europa und Nordamerika

In Europa spielen Fnatic sowie FC Schalke 04 Esports um den ersten Platz und damit auch um den begehrten ersten Platz in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Da Fnatic in diesem Jahr die europäische LCS relativ gut im Griff hatte und in vielen Spielen dominierte, ist Fnatic auch Favorit. Für Schalke 04 ist dennoch alles möglich und so bleibt das Spiel spannend.

Beim Spiel um Platz drei zwischen Team Vitality und Misfits geht es um den letzten Platz der Vorrunde der Weltmeisterschaft. Die beiden Teams waren den gesamten Sommer über weitgehend ebenbürtig, allerdings mit leichtem Vorteil für Team Vitality.

In Nordamerika treffen Cloud9 und Team Liquid in der Runde um Platz 1 aufeinander. Auch hier ist es schwierig, einen Favoriten zu benennen, auch wenn Cloud9 gleich beide Spiele der vorangegangenen Gruppenphase für sich entscheiden konnte.

Beim Spiel um Platz 3 geht es für das populäre Team Team Solomid sowie für das Team Flyquest um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Südkorea. Für Team Solomid wäre eine Niederlage ein besonders harter Einschnitt, da das Team als bisher einziges Team sich für alle sieben bisher stattgefundenen Weltmeisterschaften qualifizieren konnte.

Die Spiele finden im sogenannten Best-of-five-Format statt. Das heißt, dass ein Team in den jeweiligen Finalspielen für einen Sieg mindestens drei Spiele für sich entscheiden muss.

Ausblick auf die League of Legends World Championship für die westlichen Teams

Die World Championship von Leauge of Legends 2018 findet in Südkorea, dem Mutterland des E-Sports, statt. Man darf, aufgrund der enormen Popularität des E-Sports in Südkorea, wohl davon ausgehen, dass die Stadien mit großer Wahrscheinlichkeit bei praktisch allen Spielen ausverkauft sind.

Wie immer sind auch dieses Jahr die Hoffnungen groß, dass die westlichen Teams aus Europa und Nordamerika möglichst weit kommen. Ob eventuell sogar eine Finalteilnahme möglich ist, wird sich aber erst in der Gruppenphase zeigen. Zumindest in den vergangenen Jahren hatten die asiatischen Teams, allen voran die Teams aus China und Südkorea, die meisten Spiele dominiert und für sich entschieden.

Im Finale der World Championship 2017 standen sich mit SK Telekom und Samsung Galaxy gleich zwei der drei teilnehmenden Teams aus Südkorea gegenüber. Auf den Plätzen drei und vier folgten die beiden chinesischen Teams Royal Never Give Up sowie Team WE.

Das beste Team aus den westlichen Regionen war Misfits aus Europa, welches sich Platz fünf sichern konnte, gefolgt von Fnatic auf Platz 6. Das Team Cloud9 aus Nordamerika konnte sich immerhin den achten Platz sichern.

Ob die westlichen Teams in diesem Jahr besser abschneiden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sehr schwer abschätzen. Da sich Strategien in League of Legends fortlaufend ändern, kommt es am Ende darauf an, welche Teams sich am besten auf den aktuellen Stand des Spiels einstellen können. Und dies kann man den westlichen Teams durchaus zutrauen, da sie in diesem Punkt auch in den vergangenen Jahren sich stetig verbessern konnten.

Details zur League of Legends World Championship

Die League of Legends World Championship beginnt am 01.10.2018 und findet, wie bereits erwähnt, in Südkorea statt. Die Teams haben zwischen den Finalrunden der Playoffs und dem Beginn der Weltmeisterschaft somit immerhin einige Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Insgesamt spielen 24 Teams aus der ganzen Welt um den Weltmeistertitel.

Die Vorrundenspiele finden in Seoul statt, während die Gruppenphase sowie die Viertelfinalspiele in Busan ausgespielt werden, der zweitgrößten Stadt Südkoreas. Für die Semifinals geht es dann nach Gwangju und das Finale findet zu guter Letzt am 3. November 2018 in Incheon statt. Genauere Termine und Details zu den Spielen der Weltmeisterschaft können auch auf https://esports.net/ eingesehen werden.

Insgesamt fällt die Weltmeisterschaft in diesem Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren etwas kleiner aus. Veranstalter Riot Games möchte damit mehr Rücksicht auf die Teams und Spieler nehmen, welche bei den letzten Weltmeisterschaften oft bis zu einem Monat und länger in einem fremden Land verbringen mussten.

League of Legends wird während der Weltmeisterschaftsspiele auf dem Stand des Patches 8.19 sein. Aktuell befindet sich das Spiel in der Version 8.17. Es folgen bis zur Weltmeisterschaft also noch zwei Patches, die laut Riot Games aber vergleichsweise klein ausfallen sollen.

Über League of Legends

League of Legends gehört zu den populärsten Spielen der vergangenen Jahre. Seit seiner Veröffentlichung 2009 hat League of Legends ein enormes Wachstum hingelegt. Geschätzt liegt die Spielerzahl weltweit bei etwa 100 Millionen und mehr.

League of Legends hat auch großen Anteil an der aufkommenden Popularität des E-Sports in den vergangenen Jahren. Entwickler Riot Games selbst veranstaltet neben den regionalen Meisterschaften und den Weltmeisterschaften viele weitere Veranstaltungen und Turniere. Neben den Weltmeisterschaften ist zum Beispiel die Mid-Season Invitational, kurz MSI, sehr populär. Die letzte MSI fand in Berlin und Paris statt und die Teams spielten um ein Preisgeld von mehr als 1 Millionen Euro.

Die vielen verschiedenen Veranstaltungen füllen dabei nicht nur riesige Stadien, sondern erreichen auch auf den großen bekannten Streaming-Seiten teils sehr hohe Zuschauerzahlen. So hat League of Legends vor allem in Südkorea den einstigen Platzhirsch im E-Sport, Starcraft, in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgedrängt.