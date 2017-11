Launch-Trailer zu Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds veröffentlicht

Reist nach Elysium – Nachdem bereits einige großartige Titel für die Nintendo Switch im ersten Jahre erschienen sind, man möge da an Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild denken, gibt es zumindest in Bezug auf seine Größe, einen riesen Titel der noch in der Pipeline steckt: Xenoblade Chonicles 2.

Das Open-World Rollenspiel soll Anfang Dezember erscheinen. Ein Qualitäts-Game, welches sicher nicht den Hype wie andere Serien genießt und somit zu einer aussterbenden „Rasse“ gehört.

Nintendo Direct morgen ab 15 Uhr!

Morgen wird Nintendo eine komplette Direct-Show für Xenoblade Chronicles 2 durchführen. Sicherlich ist schon viels bekannt, aber noch einige Fragen offen, daher ist diese Sendung auch mit großer Spannung zu erwarten.

Xenoblade Chronicles 2 startet am 1. Dezember 2017 für Nintendo Switch.