Landwirtschafts-Simulator 23 kommt für Nintendo Switch und Mobile

Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt Landwirtschafts-Simulator 23 für Nintendo Switch und mobile Geräte mit einer Veröffentlichung am 23. Mai an.

Landwirtschafts-Simulator 23 für Nintendo Switch - (C) GIANTS Software

Jetzt wird überall geackert und angebaut. GIANTS Software stattet den Landwirtschafts-Simulator 23 mit vielen neuen Features aus, das überall gespielt werden kann.

“Ob im Hühnerstall, auf dem Feld oder beim Transportieren von Gütern, die vielfältigen Möglichkeiten im Landwirtschafts-Simulator 23 sorgen für Abwechslung und grenzenlosen Spielspaß”, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. “Wir sind hocherfreut, unseren Fans den nächsten Teil der Serie zu liefern. Der Landwirtschafts-Simulator 23 ist auf dem besten Weg, ein beeindruckender Meilenstein der mobilen Plattformen in unserem Unternehmensportfolio zu werden!”

Worum geht’s im Landwirtschafts-Simulator 23?

Landwirtschafts-Simulator 23 ist der Nachfolger von Landwirtschafts-Simulator 20 (Release 2019). Spieler wählen ihren bevorzugten Aspekt der Landwirtschaft – sei es Ackerbau, Tierhaltung oder Forstwirtschaft. Verschiedene Maschinentypen helfen bei allen Tätigkeiten auf dem Hof und darüber hinaus: Mehr als 100 authentische Fahrzeuge und Werkzeuge von weltbekannten Herstellern wie Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen anderen sind im Spiel enthalten.

Neue Spielmechaniken ermöglichen unterschiedliche Produktionsketten, wodurch Spielende aus ihrem geernteten Weizen zunächst Mehl und daraus wiederum Brot herstellen – oder Möbel aus Holz und sogar Kleidung aus Schafwolle! Pflügen und Unkrautbeseitigung bieten neue Aktivitäten zur Bewirtschaftung der Felder.

Feldfrüchte und Tiere auf zwei abwechslungsreichen Karten

Kein Bauernhof ohne Tiere: Im Landwirtschafts-Simulator 23 kommen zu Kühen, Pferden, Schweinen und Schafen nun auch Hühner hinzu. Ob Tierzucht, Eiersammeln oder entspanntes Ausreiten – alle Tiere bereichern das Farmleben.

Weintrauben, Oliven und Sorghumhirse sind neu unter den 14 zu erntenden Feldfrüchten. Abseits der Feldpflege können Spielende auch zu Fuß die Umgebung erkunden und nach Sammelobjekten suchen oder einfach nur die jahreszeitlich bedingten optischen Veränderungen in der Landschaft genießen: Es gibt viel zu entdecken in Amberstone und Neubrunn, den beiden neuen Karten, die von Gebieten in den USA und Europa inspiriert sind.

Landwirtschafts-Simulator 23 erscheint am 23. Mai 2023 für Nintendo Switch. Die mobilen Versionen für iPhone, iPad und Android™-Geräte werden im App Store beziehungsweise auf Google Play angeboten.

Quelle: Pressemitteilung