Lässt Xbox bald ein neues DOOM-Spiel auf uns los?

Shooter-Fans aufgepasst: Es könnte sein, dass das nächste Doom-Spiel schon sehr bald enthüllt wird. Der letzte Eintrag in der Serie, Doom Eternal, wurde vor vier Jahren veröffentlicht. Genug Zeit, um id Software für ein weiteres DOOM-Spiel vorzubereiten. Zumindest für die baldige Ankündigung.

Kein anderes Shooter-Franchise war so wichtig für das Genre und für den PC. Mit DOOM revolutionierte id Software die PC-Gaming-Branche im Jahr 1993. Im Jahr 2016 startete DOOM neu und war ein großer Erfolg. DOOM Eternal konnte im Jahr 2000 noch einiges draufsetzen. Es erschienen das Jahr darauf zwei Erweiterungen.

DOOM: Wie geht es mit dem Kult-Franchise weiter?

Seit 2021 ist viel Zeit vergangen, und viele spekulieren darüber, woran id Software seitdem gearbeitet hat. Ein Leak aus dem Jahr 2023 behauptete, dass das Studio an einem neuen DOOM-Spiel mit dem Titel “Year Zero” arbeitete, was jedoch nicht bestätigt wurde. Doch kürzlich aufgetauchte Hinweise deuten darauf hin, dass die Enthüllung des nächsten Spiels unmittelbar bevorstehen könnte. TheVerge.com veröffentlichte kürzlich einen Bericht über angebliche Einblicke in das Xbox-Geschäft, und am Ende des Berichts hieß es:

“Microsoft setzt darauf, dass einige neue Spielankündigungen den Doom rund um Xbox heben werden.”

Der Satz bezieht sich offensichtlich auf die bevorstehenden Ankündigungen auf der Xbox Games Showcase am 9. Juni, aber die Großschreibung und Kursivsetzung des Wortes “DOOM” lassen vermuten, dass das nächste Shooter-Spiel in der Show vorgestellt werden könnte. Darüber hinaus hat eine kürzlich entdeckte Zenimax-Marke für ein Spiel mit dem Label “IDKFA” die spekulative Feuer für Fans weiter angefacht, da “IDKFA” ein Cheat-Code aus den DOOM-Spielen der 1990er Jahre ist. Obwohl Marken nicht immer genaue Anzeichen für bevorstehende Spielankündigungen sind, sprechen die umliegenden Beweise sowie die vier Jahre seit dem letzten Titel für die Spekulationen.

Spannend wird eine Frage…

Für welche Plattformen könnte ein mögliches neues DOOM erscheinen? Bisher reizten DOOM-Spiele die (PC-)Hardware aus, also auch die aktuell stärksten Konsolen. Mit einem Launch für die Nintendo Switch sieht es also weniger gut aus. Höchstwahrscheinlich handelt es sich beim nächsten DOOM um einen Titel der die aktuelle Konsolen-Generation ausreizen wird. Möglicherweise sogar Konsolen-exklusiv für Xbox. Und PC. Etwas was dem Xbox-Geschäft sicherlich gut tun würde, andererseits die Gemüter der PlayStation-Spieler (und DOOM-Fans zugleich) erhitzen würde.