KingnaGame kündigt Redemption of Liuyin an

Der chinesische Entwickler KingnaGame hat Redemption of Liuyin angekündigt, ein Fantasy-Action-Rollenspiel im antiken Stil mit mehreren Enden. Das Spiel wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen und unterstützt die Sprachen Englisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch und Koreanisch.

Redemption of Liuyin ist ein 3D-Fantasy-Action-Rollenspiel und der dritte Teil der Ryukyu Hidden-Serie. Das Spiel folgt dem Kapitel der Ryukyu Hidden Nine Ultimate Reincarnation und bietet ein Kampfsystem, das auf Angriff setzt und Zögern als Weg zur Niederlage ansieht. Die Entwickler haben es sich zum Ziel gesetzt, den Spielern in jedem Spiel eine schweißtreibende Kampferfahrung zu bieten.

Folge uns bei Google News

Eine Welt im Chaos

Die Geschichte beginnt vor vielen Jahren, als ein kristallines Fragment eines Seelensteins plötzlich auf der Erde erschien. Es wird gemunkelt, dass dieser Stein hundert Krankheiten heilen und die Natur regenerieren kann. Die Herrscher führten umfangreiche Schlachten, um mehr Fragmente zu sammeln, was zu separatistischen Streitigkeiten und wuchernden Monstern führte. Die Welt scheint zu einem weiteren Höllenszenario geworden zu sein.

Der Protagonist ist Mitglied einer mysteriösen Organisation und betritt eine alte Festung auf der Suche nach einem göttlichen Artefakt. Dort trifft er auf listige Feinde und kämpft gegen mächtige Gegner innerhalb der Festung, um die Wahrheit hinter dem Fluch des Verfalls der Welt aufzudecken.

Der antike Stil des Spiels ist mystisch und fantastisch, mit seltsamen Gedanken und Taten. Die Kämpfe entwickeln sich Schicht für Schicht, und die Handlung bietet viele Wendungen, die den Spieler fesseln.

Neben dem Verbessern ihrer Kampffähigkeiten müssen die Spieler auch die Eigenschaften und strategischen Taktiken ihrer Fähigkeitenkombinationen analysieren. Das Spiel ist mit drei Sätzen von aktiven und passiven Systemen gestaltet, die es den Spielern ermöglichen, sich schnell mit diesen Fähigkeiten vertraut zu machen und sie zu kombinieren, um Feinde schnell zu besiegen und zu unterdrücken.

Mehrzweigige Handlung und Enden

Das Spiel verwendet einen mehrzweigigen Handlungsmodus, bei dem die Reihenfolge des Besiegens jedes Zweigs den ursprünglichen Boss oder die Struktur der Handlung beeinflusst und zu leicht unterschiedlichen Veränderungen in der Handlung und den Belohnungen führt. Größere Anstrengungen bei der Erkundung von Schätzen und Abenteuern können die Schwierigkeit im Umgang mit Feinden erheblich verringern.

Das Spiel bietet eine reiche Kombination aus Fähigkeitsstrategien, eine fesselnde Handlung und Dutzende unterschiedlicher Mechanismen von Feinden. Die Entwickler haben eine Welt geschaffen, die nicht nur durch ihre visuelle Gestaltung beeindruckt, sondern auch durch die Tiefe und Vielfalt der Gameplay-Elemente.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Mit Redemption of Liuyin bringt KingnaGame einen weiteren spannenden Teil der Ryukyu Hidden-Serie auf den Markt. Das Spiel verspricht eine intensive und packende Spielerfahrung mit einer vielschichtigen Handlung und einem tiefen Kampfsystem. Fans von Fantasy-Action-Rollenspielen können sich auf ein episches Abenteuer freuen, das sie in eine faszinierende und gefährliche Welt entführt.