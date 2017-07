Superman ist tot. Glaubt die Welt zumindest.

Bruce Wayne (Ben Affleck), alias Batman, angetrieben von den Leistungen für die Menschheit von Superman, stellt die Justice League zusammen um einen großen Feind zu begegnen. Zusammen mit Wonder Woman sucht er Meta-Menschen um diese zu rekrutieren um gegen diese neue Bedrohung zu bestehen.

Aber trotz der Entstehung dieser beispiellosen Liga der Helden – Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller) – sind die Auswirkungen so katastrophal, dass man davon sprechen kann das dieser Planet dem Untergang geweiht ist.

Nachdem Henry Cavill (Superman) in den Credits auftaucht, kann man davon ausgehen das er wiederkehrt. Jedoch erst dann, wenn die Geschichte am Wendepunkt steht.

Ein Film von Zack Synder und Joss Whedon.

In den österreichischen Kinos tritt die Gerechtigkeits Liga ab 17.11.2017 ihren Kampf gegen das Böse an und wird zeigen ob das DCEU an den Erfolg von Wonder Woman anschliessen können wird.

