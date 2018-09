Square Enix hat heute die Weltkarte für Just Cause 4 veröffentlicht. Die Weltkarte wurde auf die offizielle Website hochgeladen, um die Größe zu demonstrieren und sie ist massiv. Die Größe der Weltkarte scheint Just Cause 2 ziemlich ähnlich zu sein mit mehr Landmasse und weniger Wasser als bei Just Cause 3.

Die berechnete Größe für die Karte beträgt etwa 1024 km² oder ungefähr die gleiche Größe wie für Just Cause 2, welche 1080 km² groß war.

Die Weltkarte für Just Cause 3 ist in Bezug auf die Gesamtgröße ziemlich ähnlich zu 4, wie die Entwickler selbst bestätigt haben. Der Unterschied liegt in der Landmasse und in dieser Hinsicht hat Just Cause 4 seinen Vorgänger geschlagen. Jetzt bleibt nur noch zu sehen, ob die Weltkarte wirklich aussagekräftige Inhalte für die Fans enthält, die sich gerne in der Umgebung aufhalten.

Just Cause 4 startet am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.