James Gunn überlegt den Ayer Cut von Suicide Squad zu releasen

Fan-Kampagnen für den Hashtag zur Veröffentlichung des Ayer-Cuts von “Suicide Squad” waren am vergangenen Wochenende mit Unterstützung von Alex Ross, Wayne T. Carr und David Ayer mit einem Trend von 44.000 Tweets präsent. Am bemerkenswertesten war jedoch, dass Ayer ausdrückte, dass er mit James Gunn darüber gesprochen habe, seine wahre Version von “Suicide Squad” zu veröffentlichen.

Laut Ayer hat Warner Bros. heimlich einen zweiten Schnitt von “Suicide Squad” hinter dem Rücken des Regisseurs veröffentlicht, ähnlich wie es bei Zack Snyders Schnitt von “Justice League” geschah. Dadurch wurde der Ton von “Suicide Squad” erheblich verändert, um eine demografische Gruppe anzusprechen, von der das Studio dachte, dass sie am profitabelsten wäre. Glücklicherweise gibt es Hoffnung, dass der Ayer-Cut veröffentlicht wird, jedoch unter einer bedeutenden Bedingung des neuen CEO von DC Studios, Gunn.

What’s your advice on how to navigate this situation with grace? There’s a genuine curiosity and interest from a lot of people. And I’m aware of there is another group of people that have fun mocking the film. Your comment is a perfect example of how many are magnetically drawn… https://t.co/QZTZGUInAS — David Ayer (@DavidAyerMovies) August 7, 2023

Der Ayer Cut von Suicide Squad soll Dinge gerade rücken

Zuvor sprach Ayer mit Gunn über “Suicide Squad” und drückte aus, dass er “das Recht hat, sein neues Universum zu gestalten, bevor er in die Vergangenheit zurückkehrt” und dass “gute Dinge bevorstehen”. Ein neues Update von Ayer betont erneut, dass Gunn ihm gesagt habe, der Ayer-Cut “werde seine Zeit haben, geteilt zu werden” und dass er “absolut das Recht habe, sein DC-Universum zu starten, ohne mehr Drama über alte Projekte”.

Der offizielle Account für den Ayer-Cut von Suicide Squad hat dies verstärkt und erklärt, dass sie mit Ayer über “die eventuelle Veröffentlichung des Cuts” gesprochen haben und dass hinter den Kulissen “positive Dinge” passieren, ohne zu viele Details preiszugeben.

Ayer ist Ziel von Internet-Trollen geworden. Während die Nachfrage nach dem Ayer-Cut von “Suicide Squad” wächst, nehmen auch die lautstarken Kritiker zu, die dem Regisseur Feindseligkeit entgegenbringen, weil er seine wahre Version des Films veröffentlichen möchte.

In demselben Beitrag, der weitere Details darüber enthüllt, was hinter den Kulissen passiert, sagt Ayer auch, dass sein “ungezeigter Film viel besser abschneidet als die Studioveröffentlichung” und dass das Interesse an seiner “Version, die gezeigt wird, echt und organisch” ist, trotz “einer anderen Gruppe von Menschen, die Spaß daran haben, den Film zu verspotten”.

David & James have indeed spoken about the eventual release of the cut! @DavidAyerMovies let me in on a few details a while back regarding it’s situation and things are positive behind the scenes 👍 I won’t say too much more but now this is out there! #ReleaseTheAyerCut https://t.co/H7oNh1V0Pp — The Ayer Cut (@CutAyer) August 7, 2023

Es scheint Pläne zu geben, den Suicide Squad Ayer-Cut zu veröffentlichen, jedoch ist kein Zeitrahmen dafür festgelegt, da Gunn sein DC-Universum zuerst starten möchte. Dies könnte bis zum Jahr 2025 oder sogar noch später dauern, wenn der Film “Superman: Legacy” veröffentlicht wird. Einige Fans haben ihren Standpunkt dargelegt und erklärt, dass es keine bessere Zeit gibt, ihn jetzt zu veröffentlichen.

Nicht nur der WGA-Streik sorgt für eine Filmlücke, sondern auch als CEO von DC Studios wäre es eine gute Geste und würde mehr Sinn ergeben, alte Wunden zu heilen, bevor das Franchise neu gestartet wird, anstatt ungeschickt zum Ayer-Cut zurückzukehren. Ayer hofft, dass sein “Suicide Squad”-Cut veröffentlicht wird, basierend auf Gesprächen mit Gunn, aber was Gunn dabei denkt, bleibt abzuwarten.

Eine Vielzahl von Fans des (monumental schlecht dargestellten und geschauspielten) Jokers von Jared Leto glauben ja, dass in diesem Schnitt mehr Screentime für den Charakter vorgesehen ist. Und das der Welt zeigen würde, wie viel dieser “tollen” Leistung von Leto auf dem Schnittboden gelandet ist. Diesen Fans möchte ich hier noch meine persönliche Theorie und Meinung zu diesem Gedanken da lassen:

Wenn ich einen Schluck Milch trinke und feststelle, dass diese sauer oder gammelig schmeckt. Dann wird die Milch nicht besser, wenn ich die ganze Flasche austrinke. – Sinan Huemer, DailyGame Redakteur

“Suicide Squad” ist auf MAX verfügbar.