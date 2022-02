It Takes Two soll angeblich verfilmt werden

It Takes Two © Electronic Arts inc.

Hazelight Studios hat einen unglaublichen Erfolg mit ihrem Co-Op Abenteuer hingelegt. Das Spiel erreichte nicht nur Millionen von Spielern Welt weit, sondern wurde auch Preis gekrönt. The Game of the Year. It Takes Two soll nun auch noch verfilmt werden. Oder so heißt es zumindest Studio intern und man habe dafür auch schon die nötigen Partner bei der Hand. Ob dies so eine gute Idee ist, ist allerdings die Frage.

Kann It Takes Two überhaupt verfilmt werden?

Ich stelle bewusst die falsche Frage in der Überschrifft, denn die richtige Frage ist “Sollte It Takes Two überhaupt verfilmt werden?”. Versteht mich nicht falsch. Das Spiel hat absolutes Film Potenzial. Es ist eine wundervoll schöne Story und ein Abenteuer für sich. Voller liebenswerter und wirklich mitreißender Charaktere. Allein Dr. Hakim, das Zauberbuch der Liebe, ist ein großartiger Sidekick um eine Geschichte voran zu treiben. Aber auch mit Charme und Witz zu füllen.

Es gibt ja mittlerweile gute Videospiel Verfilmungen. Nachdem es jahrzehntelang jedem Gamer die Nackenhaare aufgestellt hat, wenn Hollywood wieder Mal ein Game verwurstete. Haben so Beispiele wie The Witcher, Sonic oder auch Detective Pikachu, durchaus unterhalten können. Muss man deswegen jedes Game auch immer gleich in einen Film oder eine Serie verwandeln? Nachdem dies immer mit Geld zu beantworten ist, sehen dies Studios und ich unterschiedlich.

Hazelight zeigt sich optimistisch

Josef Fares von Hazelight Studios weiß auch schon genau von wem It Takes Two verfilmt werden soll. DJ2 Entertainment soll diesen Auftrag bekommen und aus dem Co-Op Abenteuer eine Serie oder einen Spielfilm machen. Dabei übersieht er selbst wie er in diesem Satz den Denkfehler dieser Idee einbaut. Denn It Takes Two lebt und atmet durch das Co-Op Abenteuer. Die Tatsache, dass man es zusammen mit eine:m anderer:n Spieler:in entdeckt und erlebt.

Dieses Erlebnis kann man als Zuseher nicht nachfühlen. Man ist nicht für die Handlungen auf dem Bildschirm mitverantwortlich. Es gibt kein Scheitern an dem dass man sich verdrückt hat, oder das Timing nicht passte. So genial die Story von It Takes Two ist. Ich denke nicht dass sie als Spielfilm oder Serie auch so fesseln würde. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.