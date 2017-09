#TOP Games PC-Games Playstation Xbox INTERVIEW mit Stefan Ljungqvist von Entwickler Studio Experiment 101 7/09/2017 @ 20:00

Biomutant ist ein postapokalyptisches Openworld Action RPG mit einem Kampfsystem das Martial Arts mit Nahkampf, Schusswechseln und wie der Name vermuten lässt, Mutanten Kräften mischt.

Tiefe Charakter Entwicklung und kreatives Waffen-Crafting sind nur ein paar der vielen Möglichkeiten die uns versprochen werden. Bei der gamescom zählte Biomutant zu den Überraschungshits dieses Jahres.

Um mehr über das Spiel zu erfahren haben wir den Chef von Experiment 101 Stefan Ljungqvist zum Interview gebeten:

Der Slogan des Spiels lautet „Post apokalyptisches Kung-Fu Märchen“ -dass ist etwas Neues, dass wir so noch nicht kennen wie kamen Sie auf die Idee und was können wir davon erwarten?

Wir wollten eine neue Herangehensweise mit dem 3rd Person Kampfsystem erreichen und dem Spieler so viel Freiheit wie möglich lassen. Schusswaffen, Nahkampf sowie agile Marshall Art Kampfbewegungen werden hier zu einem komplett neuartigen Spielerlebnis führen.

Der Post apokalyptische Look sowie das Design reflektieren die Welt nach einer globalen Katastrophe wieder und somit auch die Art und Weise wie du als Spieler an Material für das Crafting deiner Waffen gelangst und so Kanonen mit aller Art anderer Waffen erstellen kannst.

Der Märchen Teil kommt aus der Uralten Tradition Geschichten durch die Augen eines Tieres zu erzählen und diese Geschichten haben meistens eine Moral.

Welche Möglichkeiten werden die Spieler bei der Charakter Personalisierung haben?

Bei der Charakter Personalisierung hast du volle Kontrolle über des Charakters Ausrüstung Kopf Schultern Körper Beine und Rücken können können je nach Situation angepasst werden. Sei es nun für Kampf oder Erforschung (warme Klamotten in kalten Arealen zum Beispiel) aber am wichtigsten ist dass du deinen Charakter notieren lassen kannst. Jedoch gibt es diese Verwandlung über das Visuelle hinaus. die attribute deines Charakters verändert sich dadurch genauso wie die physikalische Erscheinung des Charakters je nachdem warst du Spiele von dir verlangt (größer und mehr einstecken, kleiner aber dafür schneller)

Dann gibt es noch die Bionischen Erweiterungen wie einen Gleiter, ein Jump pack, und Rasierer Messer scharfe Hühnerkrallen!!! zusätzlich ist es auch möglich deine technischen Spielereien wie das Goop(jet-ski) und Automaton (mechanischer Sidekick) zu verbessern.

Jetzt wissen wir wer der Hauptcharakter ist und was wir tun können aber worum geht’s in dem Spiel?

Es geht darum den Baum des Lebens vom Sterben zu retten und eine tragende Rolle im Schicksal der sechs Stämme die die Welt noch bevölkern zu spielen bevor diese zu Ende geht. natürlich soll man auch die schrulligen und sonderbaren Charaktere kennen lernen die sich in unserer Welt zu Hause fühlen.

Wie viel Openworld steckt in Biomutant ? Führt uns das Spiel in eine gewisse Richtung?

Nachdem die grundlegenden mich Harnik and des Spiels gemeistert worden kannst du spielen kannst du die Welt komplett frei erforschen wir wollten Erinnerung würdige Charaktere und Momente schaffen und unsere Welt hält sehr viel Geheimnisse bereit zu entdecken. es war uns wichtig eine persönliche Erfahrung zu schaffen als durch geschichtenerzählen mit einem linearen Ende und Beginn.

Manche Areale der Welt sind nur erreichbar, wenn man bestimmte Transportmöglichkeiten findet zum Beispiel du brauchst den Goop (jetski) um „Archipelago“ zu erforschen. und Expedition jedoch weiterführen zu können musst du diesen aufrüsten. Genau so musst du für das schlimmere härtere Klima dein Equipment Kleidung anpassen und verstärken. Wie auch immer es gibt sehr wichtige Schlüssel momente in unserem Spiel um es beenden zu können.

Bevor du Experiment 101 gegründet hast arbeitest du bei Avalanche Studios unter anderem auch an Just Cause 3. Denkst du, dass deine früheren arbeiten sich in Bio Mutant wiedererkennen lassen?

Bei Avalanche wollten wir Spielern immer Freiheit schenken. Freiheit, unsere Welten zu erkunden und Freiheit A in kreativ wie geht’s mit dem Game play. Ich bin immer noch überzeugt von diesem Direktiven und bin mir sicher dass diese in Bio Mutant wieder zu erkennen sind. Als Art Direktor denke ich genauso dass die Verwendung von Farben sie mal Ausschau Scars kennt hier in Bio Mutant nocheinmal um einiges höher vertreten sind.

Vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch bei der Gamescom 2017

Gleichfalls!

Biomutant erscheint 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

NEWSLETTER