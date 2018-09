Sony hat vor zwei Tagen die große Nachricht geteilt, dass Insomniac’s Spider-Man einen solch großartigen Start hatte, dass es God of War als meistverkauften First-Party-Titel in der PlayStation-Geschichte hinter sich gelassen hat.

GameDaily.biz (nicht mit uns verwandt) beschloss, mit den Leuten von Insomniac in Kontakt zu treten, um zu sehen, was die 3,3 Millionen verkauften Exemplare in drei Tagen für das Studio bedeuteten.

Tolles Entwicklerstudio krönt seine Arbeit mit dem Erfolg des Spinnen-Abenteuers!

Insomniac ist kein Fremder bei der Produktion von qualitativ hochwertiger Gaming-Unterhaltung. Der unabhängige Entwickler ist seit den frühen 90er Jahren im Geschäft und hat große Franchises wie Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Resistance und Sunset Overdrive produziert. So gut wie all diese Spiele auch waren, es ist Spider-Man, das vielleicht alle internen Rekorde schlagen wird!

Ryan Schneider, Chief Brand Officer von Insomniac Games, bestätigte:

„Marvels Spider-Man könnte höchstwahrscheinlich das meistverkaufte Spiel von Insomniac werden.“

Um das in Zusammenhang zu bringen, haben Insomniac’s Ratchet & Clank-Spiele im Allgemeinen jeweils einige Millionen Einheiten verkauft, und der Entwickler erkannte an, dass das neueste Ratchet & Clank für PlayStation 4 das „erfolgreichste Spiel aller Zeiten“ war.

NPD sieht Spider-Man in den Top 10 diesen Jahres

NPD-Analyst Mat Piscatella denkt sogar, dass Spider-Man unter den Top 10 der meistverkauften Games von 2018 kommt, obwohl es nur auf einer Plattform exklusiv erhältlich ist.

Schneider weiter im Interview mit GameDaily.biz:

„Wir waren begeistert. Wir haben so viel Arbeit investiert, um ein authentisches, originelles Spider-Man-Erlebnis zu erschaffen. So viele Leute zu sehen, die so tief auf das Spiel reagiert haben, war fröhlich und unglaublich demütig für uns alle. Natürlich können wir nicht zu hochgespielt werden, weil wir uns sehr stark auf die Stadt konzentrieren, die niemals schläft. DLC-Inhalte kommen bald. Also arbeiten wir weiter, wenn auch mit einem breiten Lächeln in unseren Gesichtern.“

Auch unser Redakteur Michael war von Spider-Man im DailyGame-Spieltest begeistert und gab 10/10!