House of Golf 2 (PS5) – Game Review

Ich muss zugeben, dass ich den Vorgänger, House of Golf 1, nie gespielt habe. Ohne Vorwissen und ohne große Erwartungen ging ich also in den Test von House of Golf 2. Was ich erwartete, war ein simples Minigolf-Spiel – und genau das habe ich auch bekommen. Allerdings handelt es sich bei House of Golf 2 um Minigolf im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Parcours befinden sich in verschiedenen Zimmern eines Hauses und sind rund um alltägliche Haushaltsgegenstände aufgebaut. Diese kreative Umsetzung verleiht dem Spiel einen besonderen Charme, den ich mir auch wirklich erhofft hatte.

House of Golf 2: Ein Klassiker im Miniatur-Format

Das Gameplay von House of Golf 2 erinnert stark an den Klassiker Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Hier wird Minigolf auf ein Miniatur-Setting übertragen, in dem die Spieler durch Alltagsgegenstände wie Stifte, Bücher und Tassen navigieren müssen. Das Spiel überzeugt durch solides und einfach zu erlernendes Gameplay. Die Steuerung ist intuitiv und bietet eine angenehme Lernkurve, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern zugutekommt.

Die Struktur des Spiels basiert auf Turnieren, in denen eine bestimmte Anzahl an Schlägen benötigt wird, um die nächste Runde zu erreichen und neue Level freizuschalten. Besonders motivierend ist die Suche nach gut versteckten goldenen Medaillen auf den Bahnen, die den Spielern ermöglichen, neue Bälle freizuschalten. Diese Sammelaufgaben bieten eine zusätzliche Herausforderung und erhöhen den Wiederspielwert des Spiels.

Grafik und Audio von House of Golf 2: Funktional und zweckmäßig

Ehrlich gesagt, hatte ich nicht viel von der Grafik und dem Audio inHouse of Golf 2 erwartet, da ich von einem typischen Arcade-Minigolfspiel ausging. Und genau das ist es auch: Die Grafik ist schlicht, erfüllt jedoch ihren Zweck. Die visuelle Präsentation passt gut zum Minigolf-Thema, ohne dabei zu glänzen. Ähnliches lässt sich über den Audio-Part sagen. Die Soundeffekte und Musikstücke sind unaufdringlich und tragen zum Arcade-Feeling des Spiels bei, stehlen aber keineswegs die Show.

Multiplayer und Spaßfaktor: Der Schlüssel zum Erfolg

Der wahre Clou von House of Golf 2 liegt im Mehrspielermodus, der bis zu acht Personen ermöglicht, gegeneinander anzutreten. Minigolf war schon im realen Leben immer ein gesellschaftliches Ereignis, und das überträgt sich auch auf die Couch. Da man sich zwischen den Zügen Zeit lassen kann, bietet das Spiel ausreichend Gelegenheit zum Plaudern, Trinken oder einfach nur zum Spaß haben. Ich sehe hier großes Potenzial für Wetten und Trinkspiele im realen Leben, die auf den Ergebnissen im Spiel basieren.

Besonders gefesselt hat mich persönlich die Suche nach den versteckten goldenen Medaillen. Diese Sammelaufgaben erfordern Geschick und ein gutes Auge, was mich immer wieder dazu motiviert, die Levels erneut zu spielen und die Medaillen zu finden.

House of Golf 2 Fazit:

Ein solides Arcade-Minigolf-Erlebnis

House of Golf 2 bietet genau das, was man von einem Arcade-Minigolfspiel erwartet: Spaßiges, leicht zugängliches Gameplay in einem charmanten Miniatur-Setting. Obwohl es in puncto Grafik und Audio keine neuen Maßstäbe setzt, überzeugt es durch seinen Mehrspielermodus und die Sammelaufgaben, die den Spieler immer wieder zurückbringen. Für alle, die auf der Suche nach einem unterhaltsamen Couch-Multiplayer-Spiel sind oder einfach gerne Minigolf spielen, ist House of Golf 2 auf der PlayStation 5 definitiv einen Blick wert. Denn ich beisse mir aktuell an manchen der Medallien wirklich die Zähne aus und werde wohl noch eine ganze Weile daran hängen.

Review Wertung

7 SCORE Es ist mal wieder ein wirklich schlichter arcadiger Spielspaß. Wenn man Minigolf mag, wird man House of Golf 2 als sehr kurzweilig erleben. Detail-Wertung Grafik 6 Sound 5 Gameplay 7 Motivation 8 Steuerung 7 Multiplayer 8

