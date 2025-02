Him, the Smile & Bloom erscheint Ende Februar

Am 27. Februar kommt der Otome-Visual-Novel Him, the Smile & Bloom im Westen für die Nintendo Switch und PC via Steam auf den Markt. Der Publisher PQube und der Entwickler MintLip haben bekannt gegeben, dass die Switch-Version sowohl physisch als auch digital erhältlich sein wird. Das Spiel, das bereits am 8. August 2024 in Japan veröffentlicht wurde, verspricht eine reife und emotionale Geschichte rund um Liebe, Blumen und das Erwachsenwerden.

Him, the Smile & Bloom entführt die Spieler in eine moderne Welt, in der vier Paare im Mittelpunkt stehen, deren Geschichten sich um einen lokalen Blumenladen drehen. Im Gegensatz zu traditionellen Otome-Spielen, bei denen eine Protagonistin zwischen mehreren Liebesinteressen wählt, konzentriert sich dieses Spiel auf die Beziehungen zwischen vier Paaren. Jede Geschichte erkundet die Höhen und Tiefen einer aufkeimenden Romanze – von den ersten Funken der Anziehung bis hin zu den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.

Die vier Liebesgeschichten sind so unterschiedlich wie die Charaktere selbst: Wataru, Ginnosuke, Hokuto und Tenya bieten eine Mischung aus zarter Liebe, turbulenten Emotionen und leidenschaftlichen Momenten. Jede Beziehung wird mit einer solchen Tiefe und Authentizität erzählt, dass sie sowohl herzerwärmend als auch herzzerreißend sein kann.

Zwölf Enden und eine reife Erzählung

Ein besonderes Highlight des Spiels sind die zwölf verschiedenen Enden. Jedes Paar hat drei mögliche Ausgänge, die jedoch nicht in traditionelle „gute“ oder „schlechte“ Enden unterteilt sind. Stattdessen bietet jede Variante eine eigenständige und lohnenswerte Perspektive auf die Beziehung – unabhängig davon, ob sie romantisch ist oder nicht.

Him, the Smile & Bloom hebt sich durch seinen erwachsenen Ansatz von anderen Otome-Spielen ab. Es geht nicht nur um die ersten Schmetterlinge im Bauch, sondern auch um die Herausforderungen, die das Erwachsenenleben mit sich bringt. Die Geschichten sind reflektierend, emotional und oft überraschend realistisch.

Das Spiel überzeugt auch mit seinen hochwertigen Produktionswerten. Die Charakterdesigns sind wunderschön, die Spielwelt ist lebendig und detailreich, und die Synchronisation verleiht den Charakteren zusätzliche Tiefe. Wer das „Glow“- oder „beste“ Ende einer Geschichte erreicht, wird mit zusätzlichen Nebenhandlungen belohnt, die den Figuren noch mehr Lebendigkeit verleihen.

Für Fans von Visual Novels und romantischen Geschichten ist Him, the Smile & Bloom ein absolutes Muss. Mit seiner reifen Erzählweise, den vielfältigen Beziehungen und den emotionalen Wendungen bietet das Spiel ein unvergessliches Erlebnis – perfekt für alle, die nach einer berührenden und authentischen Liebesgeschichte suchen.

PQube bringt damit nach Genso Manège bereits die nächsten Otome-Titel auf den Markt, die sie für dieses Jahr angekündigt haben.