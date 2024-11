Otome Game Genso Manege erscheint im Westen

Der Publisher PQube hat angekündigt, dass die von MAGES. entwickelte Otome Game Genso Manege, auch bekannt als Rever d’un Manege, am 31. Januar 2025 für Switch und PC über Steam im Westen erscheinen wird. Genso Manege wurde erstmals am 30. Januar 2020 in Japan für die Switch unter der Marke LOVE & ART von MAGES. veröffentlicht, gefolgt von einer iOS-Version am 9. Oktober 2020.

Die Geschichte spielt in einer wundervoll neu interpretierten Version von Frankreich und folgt Emma, die im jungen Alter zur Waise wurde und darum kämpft, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Als Hexe, die ihre Kräfte in jungen Jahren verlor und nun ein ruhiges Leben führt, wird Emma durch ein Andenken, das ihr Vater ihr hinterließ, in den Bann eines reisenden Vergnügungsparks gezogen, der in die Stadt kommt.

Der Park ist voller Magie und Träume, birgt jedoch ein dunkles Geheimnis. Emma fühlt sich sofort zur wunderbaren La Foire du Reve hingezogen. Sie entdeckt, dass die Angestellten des Parks unter dem glanzvollen, märchenhaften Charme gefangen sind und nur die Magie in Emma sie befreien kann. Doch seit Jahren hat Emma keinen Zugang mehr zu ihrer Magie und muss tief in sich graben und schmerzhafte, unterdrückte Erinnerungen durchleben, um sie wiederzuerlangen.

Während Emma im Reve arbeitet und die verworrenen Fäden ihrer vergessenen Vergangenheit entwirrt, knüpft sie Bindungen zu den Angestellten des Vergnügungsparks. Eine Reihe wundervoller Charaktere tritt in ihr Leben: der strahlende Direktor Hugo, der stoische Buchhalter Serge, der Tsundere-Performer Crier, der gutherzige Hase Lyon, der zurückgezogene Mechaniker Luciole und Emmas besonderer Freund aus Kindertagen, Arnaud. Jeder Charakter trägt seine eigenen Bürden und Geschichten von Tragödien und Sehnsüchten, die mit Verzweiflung durchzogen sind. Emma baut tiefergehende Freundschaften und möglicherweise mehr auf, während sie daran arbeitet, ihre Magie und die Freiheit der Angestellten zurückzugewinnen.

Mit seiner wunderschön zurückhaltenden Kunst, die Wärme und Romantik ausstrahlt, ist Genso Manege eine traumhafte Otome-Fantasy mit herausragender visueller Kraft, die eine unvergesslich bittersüße Geschichte erzählt.