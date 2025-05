BUSTAFELLOWS Season 2 erscheint Mitte Juli

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils kündigt Publisher PQube die westliche Veröffentlichung von BUSTAFELLOWS Season 2 für den 17. Juli 2024 an. Das Visual Novel erscheint für Nintendo Switch und PC via Steam, wobei die Switch-Version sowohl als physische als auch digitale Edition erhältlich sein wird. Für Sammler besonders interessant: Die erste Auflage der physischen Version enthält ein exklusives Charakterbuch mit bisher unveröffentlichten Konzeptzeichnungen und Hintergrundinformationen zur Charakterentwicklung.

Die BUSTAFELLOWS-Reihe hat sich seit ihrem Debüt zu einem der beliebtesten Otome-Mystery-Visual-Novels entwickelt. In Season 2 kehren Spieler nach New Sieg zurück, wo sie erneut die Rolle der Protagonistin Teuta übernehmen und zusammen mit den fünf männlichen Hauptcharakteren – Limbo, Shu, Helvetica, Mozu und Scarecrow – mysteriöse Verbrechen aufklären. Die Geschichte nimmt diesmal eine noch düsterere Wendung und stellt die Charaktere vor moralisch komplexe Entscheidungen.

Werbung

„Die Welt ist in Schwarz und Weiß geteilt“, heißt es im offiziellen Story-Teaser. „Doch die Wahrheit liegt wie immer im Graubereich dazwischen.“ Diese philosophische Grundstimmung prägt die gesamte Handlung der Fortsetzung.

Neue Features und vertraute Elemente

Das Spiel bietet mehrere Neuerungen:

Erweitertes Erzählformat: Fünf separate „Film“-Routen, die jeweils aus der Perspektive eines anderen Charakters erzählt werden und sich zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Innovatives Flowchart-System: Spieler können jetzt über eine übersichtliche Flowchart-Oberfläche zu beliebigen Stellen in der Geschichte springen, um alternative Entscheidungen auszuprobieren. Vertiefte Charakterentwicklung: Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden deutlich komplexer dargestellt, mit neuen Facetten aller Hauptcharaktere.

Besonders hervorzuheben ist die hochkarätige japanische Synchronisation mit Stars wie Yui Kondo (Teuta) und KENN (Limbo), die den Charakteren Leben einhauchen. Die visuelle Präsentation wurde ebenfalls verfeinert, mit neuen Charakterdesigns, Outfits und spektakulären Szenenbildern.

Werbung

Zusatzinhalte für Fans

Treue Spieler des ersten Teils werden mit besonderen Bonusszenen belohnt, wenn sie ihre Spielstände importieren. Darüber hinaus lassen sich durch bestimmte Spielbedingungen zusätzliche Episoden und Sammlerstücke freischalten.

Die Veröffentlichung in Japan im Mai 2023 wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Mit einer Wertung von 4,5/5 Sternen auf Amazon Japan und Platzierungen in den Verkaufscharts konnte die Fortsetzung überzeugen. Nun dürfen sich auch westliche Spieler auf dieses „filmische“ Visual Novel-Erlebnis freuen.

Vorbestellungen und Editionen

Ab sofort sind Vorbestellungen möglich, wobei die physische Switch-Edition laut PQube streng limitiert sein wird. Otome-Fans sollten also schnell sein, um sich das exklusive Artbook zu sichern. Die digitale Version wird zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein, während die physische Collector’s Edition voraussichtlich bei 69,99 Euro liegen wird.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus spannender Krimi-Handlung, tiefgründigen Romanzen und atemberaubendem Artstyle könnte BUSTAFELLOWS Season 2 zum Highlight für Visual Novel-Liebhaber in diesem Sommer werden. Die rund 30-stündige Spielzeit verspricht zudem lang anhaltenden Spielspaß.

Einen Überblick von allen Otome Spielen die in 2025 noch rauskommen werden findest du hier.