Iwakura Aria erscheint im August im Westen

Mit Iwakura Aria bringt Publisher PQube gemeinsam mit Entwickler MAGES. eine fesselnde neue Visual Novel erstmals in den Westen. Am 14. August 2025 erscheint das Spiel für Nintendo Switch und PC via Steam. Japanische Spieler konnten bereits im Juni 2024 in die mysteriöse Geschichte eintauchen – nun ist auch das westliche Publikum eingeladen, die düstere Welt des Iwakura-Anwesens zu erkunden.

Im Zentrum der Geschichte steht Ichiko, eine junge Frau, die eine Stelle als Haushälterin im abgelegenen Iwakura-Anwesen annimmt – auf der Suche nach Sicherheit und einem Neuanfang. Doch statt Ruhe erwartet sie ein Geflecht aus Intrigen, unterdrückten Gefühlen und düsteren Familiengeheimnissen. Besonders die Tochter des Hauses, Aria, zieht Ichiko schnell in ihren Bann – und damit immer tiefer in das dunkle Herz des Anwesens.

Iwakura Aria setzt auf klassische Visual-Novel-Stärken wie, vielschichtige Figuren, starke Emotionen und ein mysteriöser Plot, der sich mit jeder Entscheidung weiter entfaltet. Die Geschichte bietet insgesamt neun verschiedene Enden, beeinflusst durch die Entscheidungen des Spielers – und springt dabei sogar 33 Jahre in die Zukunft, um die Konsequenzen des eigenen Handelns aufzuzeigen.

Navigiere dich durch das Anwesen

Spieler können mithilfe einer Karte das weitläufige Anwesen erkunden und Hinweise in verschiedenen Räumen sammeln. Unterstützt wird die Detektivarbeit durch Ichikos liebevoll geführtes Skizzenbuch, in dem ihre Beobachtungen nicht nur künstlerisch, sondern auch spielerisch relevant festgehalten werden. Wer aufmerksam liest, entdeckt in den Zeichnungen versteckte Hinweise, die neue Erzählstränge eröffnen können.

Für das visuelle Erlebnis sorgen stimmungsvolle Illustrationen von Hyakunen sowie eine besondere Collage-Ästhetik, die mehrere Bilder pro Szene dynamisch kombiniert – ein Ansatz, der die Handlung noch dichter und atmosphärischer wirken lässt. Die emotionale Tiefe der Geschichte ergibt sich dabei nicht nur aus der spannenden Handlung, sondern auch aus den Beziehungen zwischen den Frauen im Haus – von zaghafter Freundschaft bis hin zu intensiver romantischer Anziehung.

Iwakura Aria verspricht eine visuell eindrucksvolle, erzählerisch tiefgründige und atmosphärisch dichte Spielerfahrung für Fans von Mystery, Romance und psychologischem Drama. Für westliche Visual-Novel-Liebhaber dürfte der August also ein Pflichttermin werden.