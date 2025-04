Helldivers 2: Leak enthüllt Illuminate-Invasion auf Super Earth

Ein angesehener Helldivers 2-Insider hat jüngst Informationen bestätigt, die auf ein bevorstehendes Super-Earth-Ereignis hindeuten – eine Entwicklung, die ursprünglich als Aprilscherz in den sozialen Medien verbreitet wurde. Am 1. April war die Gaming-Community voller Streiche, und auch das Entwicklerstudio Arrowhead Game Studios spielte mit: Ein Patch wurde veröffentlicht, um einige Absturzprobleme zu beheben, doch gleichzeitig wurden die Größen der Sickle- und Liberator-Waffen aus reinem Spaß verändert.

Helldivers 2 erschien im Februar 2024 und wurde schnell zu einem Erfolg im FPS-Genre, als direkter Nachfolger des 2015 veröffentlichten ersten Teils. Spieler übernehmen die Rolle der Helldivers, elite Soldaten, die in der 22. Jahrhundert gegen die Bedrohungen durch die Terminiden und Automaten kämpfen, um die Menschheit zu schützen. Das Live-Service-Spiel erhält regelmäßig neue Updates und Missionen.

(Leak) Ok so, I meant this as a joke 😭

Illuminate Invasions of Super Earth are currently being tested.#Helldivers2 https://t.co/YGBvOL7xr1

— IronS1ghts (@Iron_S1ghts) April 8, 2025