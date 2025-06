„Heist“ in den USA: Über 2.800 Nintendo Switch 2-Konsolen gestohlen

Im US-Bundesstaat Colorado ist es zu einem der spektakulärsten Technikdiebstähle des Jahres gekommen. Am 8. Juni 2025 wurden insgesamt 2.810 Nintendo Switch 2-Konsolen aus einem LKW gestohlen, während der Fahrer gerade an einer Raststätte in Bennett eine Pause einlegte. Das meldete der lokale TV-Sender „9NEWS“ unter Berufung auf die Polizei von Arapahoe County (via Dexerto).

Der Fahrer selbst soll laut Polizei nicht gewusst haben, welche Ware sich im Trailer befand. Erst bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass die Ladung verschwunden war.

1,4 Millionen Dollar Schaden, aber keine sichere Beute

Rechnet man den regulären Verkaufspreis von 500 Dollar pro Switch 2 hoch, ergibt sich ein Gesamtschaden von über 1,4 Millionen US-Dollar. Doch was nach einem Mega-Coup klingt, könnte für die Täter noch zum Problem werden.

Denn: Jede Switch 2 ist mit einer eindeutigen Seriennummer versehen. Nintendo hat zudem die Möglichkeit, gestohlene Geräte aus der Ferne zu sperren, sogenannte Bricks, die das System unbrauchbar machen. Hört sich nach einem schlechten „Heist“ (dt. Raubüberfall) an.

Experte: „Weg über den Schwarzmarkt ist wahrscheinlich“

Der Informatikprofessor Steve Beaty von der Metropolitan State University Denver vermutet, dass die Konsolen nicht auf Plattformen wie „eBay“ auftauchen werden. Stattdessen dürften sie sehr schnell im Darknet oder im Ausland landen.

„Ich habe in zwei Minuten einen Switch-2-Eintrag auf dem Schwarzmarkt gefunden, zum halben Preis“, so Beaty gegenüber 9NEWS. Gerade jetzt, kurz vor dem weltweiten Launch der Switch 2, ist die Nachfrage riesig. Doch wer hier zu einem vermeintlichen Schnäppchen greift, riskiert, am Ende mit einem wertlosen Stück Technik dazustehen.

Nintendo dürfte bereits alle gestohlenen Seriennummern systemseitig markiert haben. Das bedeutet: Kein Onlinezugang, keine (wichtigen) Updates, keine Garantie. Ein Deal, der am Ende teuer werden könnte. Für Käufer und Täter gleichermaßen.