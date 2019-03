Heute vor zwei Jahren war es soweit, der Nintendo Switch erschien weltweit. Was hat sich seit dem getan? Nun, Nintendo lebt noch und produziert Konsolen, dass ist schon einmal die gute Geschichte. Nach dem Wii U-Debakel dachte daran schon fast keiner mehr. Und wir bekamen jede Menge toller Games!

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild machte uns Nintendo gleich zu Beginn der Switch-Ära ein wahrscheinlich schönes Geschenk. Auch wenn man daran auf höchstem Niveau etwas auszusetzen hatte, es war einfach gesagt fantastisch.

Aber nicht nur Link bekam sein neues Abenteuer, auch Mario schaffte die Super Mario Odyssey. Und da wären natürlich noch die vielen Wii U-Titel, die „Deluxed“ wurden wie Hyrule Warriors – Definitive Edition oder Mario Kart 8 Deluxe.

Mit Super Smash Bros Ultimate schaffte es Nintendo als Spieleentwickler im Dezember 2018 mehr als fünf Millionen Exemplare zu verkaufen. In Super Mario Party schwingen wir die JoyCons mit unseren Freunden.

Die Japaner schaffen es auch immer uns mit bekannten Schinken bei Laune zu halten. So erschien Anfang 2019 New Super Mario Bros. U Deluxe und hält uns seitdem in seinen Bann. Mit Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli werden die Pokémon-Jäger beruhigt und mit Mario Tennis Aces machen die Nintendo-Charaktere auch am Tennisplatz eine gute Figur.

Wir finden es schön, dass Nintendo mit seiner Hybrid-Konsole einen Erfolg nach dem anderen feiert. 2018 war die Switch knapp hinter der PS4, heuer sieht die Sache bereits anders aus!