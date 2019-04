Bereits in diesem Monat sollen die ersten PC-Beta-Tests zu Halo: Reach starten, wie Brian „Ske7ch“ Jarrard, Halo-Community-Direktor, via Twitter bekanntgegeben hat. Allerdings hatte er kein genaues Datum für uns.

Microsoft nennt die ersten Tests „Flights“, da Reach das erste Spiel der Master Chief Collection ist, das auf dem PC veröffentlicht werden wird. Jeder weitere Titel wird, wie Reach, seperat veröffentlicht und Microsoft plant für alle Halo-Titel eigene Beta-Phasen. Es ist schwer einzuschätzen, wie lange dieser Prozess dauern wird. Da Reach jedoch noch nicht über ein solides Datum verfügt, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis die gesamte Sammlung auf dem PC erscheint. Damit kann sich 343 Industries seine Pizza-Lieferungen auch einteilen.

Wenn du frühzeitig spielen möchtest, kannst du dich beim Halo Insider-Programm anmelden. Tests werden sowohl auf Steam als auch im Windows Store verfügbar sein.

Halo: Reach war übrigens der letzte Titel, welcher von Bungie veröffentlicht wurde. Mit dem berühmten Satz „Sie knen den Anfang. Und daher auch das Ende.“ startete 2010 für die Xbox 360 der wohl beste Halo-Titel in Bezug auf Story und Gameplay. Immerhin erzählt der Ego-Shooter die Ereignisse während der Schlacht von Reach aus der Sicht des Soldaten SPARTAN-B312, ein Mitglied des SPARTAN-Squads Team Noble. Innerhalb der ersten 40 Wochen konnte sich das Game über 8,4 Millionen Mal verkaufen.

Happy April! If all goes according to plan, this is the month we start the first Reach/MCC flights. ✈️ 🤞

— Brian Jarrard (@ske7ch) 2. April 2019