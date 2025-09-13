Hades 2: Der Haken mit dem Release-Termin für PlayStation- und Xbox-Spieler

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach fast anderthalb Jahren im Early Access ist es so weit: Hades 2 verlässt am 25. September 2025 die Vorabphase und erscheint offiziell für PC, Nintendo Switch und Switch 2. Damit endet eine lange Reise, die im Mai 2024 begann, als Entwickler Supergiant Games die ersten Spieler in die Unterwelt schickte.

Doch der Release bringt auch einen kleinen Dämpfer mit sich. Während PC- und Nintendo-Spieler sofort loslegen können, müssen Fans auf PlayStation und Xbox noch unbestimmte Zeit warten.

Werbung

Warum gibt es unterschiedliche Release-Termine für Hades 2?

Der Entwickler folgt hier einem bekannten Muster. Schon der erste Teil erschien zunächst exklusiv auf PC und Nintendo Switch und fand seinen Weg auf PlayStation und Xbox erst fast ein Jahr später. Alles deutet darauf hin, dass sich dieses Szenario wiederholt.

Das bedeutet: Wer Hades 2 auf den großen Konsolen erleben möchte, dürfte bis 2026 warten müssen. Offiziell bestätigt ist zwar kein Termin, doch die Erfahrungen mit Teil eins sprechen eine klare Sprache.

Gibt es eine physische Edition von Hades 2?

Ja, allerdings nicht sofort. Während die digitale Version am 25. September in den Shops von Steam, Epic Games Store und Nintendo eShop erscheint, müssen Sammler Geduld haben. Die physische Edition von Hades 2 kommt erst am 20. November 2025 in den Handel.

Werbung

Das bedeutet: Wer sich die Box ins Regal stellen will, wartet fast zwei Monate länger als die digitalen Käufer.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Was macht Hades 2 besonders?

Hades 2 ist das erste Sequel, das Supergiant Games jemals entwickelt hat. Fans hatten nach dem Erfolg von Hades lange spekuliert, ob der Indie-Hit eine Fortsetzung erhält und die Ankündigung bei den Game Awards 2022 sorgte für Begeisterung.

Seit dem Early-Access-Start 2024 hat das Studio kontinuierlich Inhalte nachgereicht. Besonders wichtig war das „Unseen Update“ im Juni 2025, das als letzte große Erweiterung vor dem Full Release galt. Im Juli folgte noch ein kleiner Patch mit Bugfixes und Balance-Anpassungen, die direkt aus dem Feedback der Community entstanden.

Auf welchen Plattformen erscheint Hades 2?

PC (Steam, Epic Games Store) – digital am 25. September 2025

(Steam, Epic Games Store) – digital am 25. September 2025 Nintendo Switch 1 & Switch 2 – digital am 25. September 2025

– digital am 25. September 2025 Physische Edition – ab 20. November 2025

– ab 20. November 2025 PlayStation & Xbox – Release unbestimmt, voraussichtlich 2026

Damit bleibt der Start eng an die Nintendo-Plattformen und PC gebunden. Wer sich also schon auf PS5 oder Xbox Series X/S gefreut hat, muss sich leider in Geduld üben.

Hades 2 gilt als eines der meist erwarteten Indie-Spiele überhaupt. Schon der Vorgänger setzte neue Maßstäbe für Roguelike-Games und gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den BAFTA Games Award und den Hugo Award.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!