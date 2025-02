GTA 6: Wrestler Joe Hendry möchte seinen Song ins Spiel bringen

Der professionelle Wrestler Joe Hendry setzt sich dafür ein, dass sein Song „I Believe in Joe Hendry“ in Grand Theft Auto 6 integriert wird. GTA 6, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, führt die Spieler zurück nach Vice City und stellt den fiktiven Staat Leonida vor, der an Florida angelehnt ist. Obwohl viele Fans über die mögliche Handlung und die Charaktere spekulieren, hält sich Rockstar Games bedeckt. Hendry, der derzeit bei Total Nonstop Action (TNA) Wrestling unter Vertrag steht und amtierender TNA-Weltmeister ist, tritt regelmäßig bei WWE und NXT auf.

Vor etwa einer Woche gab er sein Debüt beim Royal Rumble. Ein Markenzeichen von Hendry ist es, eingängige Lieder zu singen, oft über seine Gegner. Sein Einzugssong „I Believe in Joe Hendry“ wurde sofort ein Hit bei den Fans und auch außerhalb der Wrestling-Szene bekannt. Während Rockstar Games-Fans weiterhin auf ein Update zu GTA 6 wartet, hat Hendry auf X (ehemals Twitter) verkündet, dass die Entwickler seinen Song im Spiel verwenden könnten.

Er sagte lediglich: „Schickt mir den Papierkram“ und fügte in einem separaten Post hinzu, dass sein Tweet über 30.000 Likes und 2 Millionen Views erhalten habe. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war noch unklar, ob Rockstar Hendrys Angebot annehmen wird.

Dear @RockstarGames You can use my song.

Send me the paperwork. pic.twitter.com/NzpMzCAYfy — Joe Hendry (@joehendry) February 6, 2025

Joe Hendry möchte sich in GTA 6 verewigen

Hendry hat keinen spezifischen Grund genannt, warum er Rockstar Games gebeten hat, „I Believe in Joe Hendry“ in GTA 6 aufzunehmen. Es scheint jedoch, dass er in den sozialen Medien aktiv für die Aufnahme seiner Musik in beliebte Spiele wie Fortnite wirbt. Auch Rockstar Games wird von vielen Fans aufgefordert, Hendrys Angebot in Betracht zu ziehen oder ihn sogar als Charakter im Spiel zu integrieren.

In der Vergangenheit gab es Spekulationen, dass der Streamer Kai Cenat ein Modell für GTA 6 erhalten könnte, nachdem Rockstar ihn kontaktiert hatte, aber dies wurde bisher nicht bestätigt. Der Trailer zu GTA 6 zeigte einige Szenen aus Leonida mit den beiden Protagonisten, doch seither gab es nur wenige neue Informationen. Fans haben intensiv nach Hinweisen auf den nächsten Teil gesucht, einschließlich möglicher Darsteller, die darauf hindeuten könnten, dass sie zur Besetzung gehören.

Mit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 hoffen die Fans auf weitere Details, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Quelle: x.com via @joehendry