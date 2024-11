Grove Street Games entfolgt Rockstar Games auf Social Media

Grove Street Games, der ursprüngliche Entwickler von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, hat Rockstar Games auf X (ehemals Twitter) unfolgt. Dies geschah kurz nachdem Rockstar ein großes Update für die Trilogie veröffentlicht hatte, das unter anderem das Logo des Entwicklers aus dem Startbildschirm entfernte. Die Entfernung des Logos aus dem Startbildschirm hat beim Studio Frustration ausgelöst. CEO Thomas Williamson äußerte auf X seine Frustration darüber, dass Hunderte von Fixes im neuesten Update tatsächlich von Grove Street Games entwickelt wurden, aber den Spielern jahrelang vorenthalten wurden.

Rockstar Games hat in letzter Zeit Video Games Deluxe hinzugezogen, um die Trilogie zu verbessern, und diese Firma wird nun in den Spielcredits genannt. Obwohl Grove Street Games weiterhin in den Credits genannt wird, hat die Entfernung des Logos aus dem Startbildschirm offenbar zur Entscheidung geführt, Rockstar Games auf X (ehemals Twitter) zu unfolgen. Die Entwickler des Unternehmens haben in der Vergangenheit an Titeln wie Ark: Survival Evolved und Ark: Survival Ascended gearbeitet. Trotz der Zusammenarbeit bei der Remastering der GTA-Trilogie und der zahlreichen Updates, die seit der Veröffentlichung 2021 veröffentlicht wurden, erhielt die Definitive Edition überwiegend negative Bewertungen von Kritikern und Fans aufgrund zahlreicher Bugs, Glitches und schlechter visueller Verbesserungen.

Grove Street Games got so salty over being removed by Rockstar from GTA Trilogy credits, they’ve unfollowed them 💀 pic.twitter.com/GfX1TDPSnf — Liam (@billsyliamgta) November 13, 2024

Grove Street Games aus dem Startbildschirm von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition entfernt

Die jüngste Aktualisierung der Trilogie umfasst zahlreiche Fehlerbehebungen, Verbesserungen und einen neuen klassischen Beleuchtungsmodus, der die Optik und das Flair des Himmels der ursprünglichen Spiele wiederherstellt. Diese Aktualisierung wurde sowohl für PC, PS5 als auch Xbox Series X/S veröffentlicht und hat das Spielerlebnis erheblich verbessert. Die Entscheidung von Grove Street Games, Rockstar Games auf X (ehemals Twitter) zu entfolgen, hat in der Gaming-Community gemischte Reaktionen hervorgerufen. Einige Fans unterstützen das Studio und kritisieren Rockstar für die Entfernung der Entwickler aus den Credits, während andere die Haltung als unprofessionell empfinden.