Google kündigt sein erstes Spielestudio für Stadia an

Google Stadia

Google hat sein erstes Stadia-Spielestudio in Montreal angekündigt. Dieses Studio wird sich auf die Entwicklung von Spielen konzentrieren, die exklusiv für Google Stadia entwickelt werden.

Seit seiner Ankündigung hat es Stadia an einem gefehlt: Dem exklusiven Content. Streaming ist nett, aber welchen Mehrwert bietet Google? Mit einem eigenen Studio sieht die Sache natürlich anders aus. Derzeit gibt es ein “Offizielles”, wie man im Google-Blog ankündigte.

Das von Jade Raymond betriebene Stadia Games & Entertainment Studio wird sich auf die Entwicklung von Spielen für die Google Stadia konzentrieren. Das Studio wurde gerade gegründet, daher wird immer noch nach Entwicklern gesucht, die dem Team beitreten und Spiele entwickeln können. Das Ziel des Studios ist es, immersive und zugängliche Spiele für das Google-System zu entwickeln. Raymond sagt:

“Das Studio von Stadia Games and Entertainment wird exklusive, originelle Inhalte für ein vielfältiges Portfolio von Spielen in all Ihren Lieblingsgenres produzieren. Stadia ist ein Ziel für alle Arten des Spielens – und Montréal ist der Ort, an dem wir mit dem Aufbau beginnen.”

Während das Studio anfängt, Mitglieder zu rekrutieren, ist Stadia weniger als einen Monat vor dem Start. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Stadia Games & Entertainment Titel für den Start der Streaming-Plattform zur Verfügung stellen wird. Darauf werden wir wohl eine Weile warten müssen.

Klar, Google möchte mit Stadia erfolgreich in den Videospiele-Sektor einsteigen, es gibt jedoch noch ein paar Hürden. Erstens sind es die exklusiven Titel, die man nicht bieten kann. Zweitens startet man in Amerika erstmal ohne Mobilfunkanbieter. Man muss also über eine Wi-Fi-Verbindung auf mobilen Geräten verfügen. Sonst geht nix. Da sich Stadia perfekt für mobiles Gaming anbietet, eine große Hürde. Vielleicht sogar ein Stolperstein.

Google Stadia startet am 19. November.