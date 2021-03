Godzilla Vs. Kong: Mechagodzilla hat den Ring betreten

Godzilla vs Kong © Warner Bros

Die ersten Trailer versprechen bereits einen Kampf von nie dagewesenen Proportionen. Nicht nur weil es sich um zwei gigantische Monster aus der Filmgeschichte handelt, die hier aufeinander einprügeln. Sondern weil die ersten Bilder einfach zeigen, wie es knallt. Nun ich ein neuer Trailer erschienen in dem ganz am Ende geteast wird, dass in Godzilla vs. Kong auch Mechagodzilla zu sehen sein wird.

Godzilla, Kong und Mechagodzilla. Was will man mehr?

Ursprünglich waren sowohl die Godzilla Filme, als auch Kong Skull Island, als Aufbau gedacht. Für das MonsterVerse rund um Monarch, die Geheimorganisation welche Urzeitliche Monster überwacht und zu steuern versucht. Und zu diesem MonsterVerse gehören auch die Ungetüme aus Godzilla 2 : King of Monsters. Dazu gehören also auch Mothra und King Ghidorah, aber auch alle kleineren Monster aus dem zweiten Godzilla Teil.

Man muss kein Godzilla Fan sein um zu wissen, wie viel mehr gigantische Kreaturen aus diesem Franchise noch nicht gezeigt wurden. Alleine durch die Popkultur sind Namen wie Kong, Godzilla und Co. jedem bekannt. Nun zeigt der neue Trailer zum kommenden Film, einen weiteren sehr bekannten Riesen. Mechagodzilla wird in Godzilla Vs Kong wohl mit in den Ring steigen.

Obwohl der Trailer bereits zeigt, wie gewaltig und episch die Kampfsequenzen zwischen Gorilla Kong und dem Energiestrahl speienden Godzilla aussehen, könnte es mit dieser Ergänzung nur noch mehr Krawall bedeuten.

Simple Action in XXXXL

Es wird auch eine Story im Trailer angesprochen, von einem vergangen Krieg der Monster. Es wird versucht eine Erklärung zu liefern, warum diese Giganten sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Aber wenn man ehrlich ist, so braucht man nicht viel Story erwarten und das muss auch nicht immer sein. Es gibt Filme die sollen mit ihrer simplen Action einfach unterhalten.

Auch wenn man sagen muss, dass dieser Ur-Krieg der Monster sich interessant anhört. So muss man ehrlich sein, will man in solch einem Film doch nur sehen wie Godzilla Kong und Mechagodzilla sich gegenseitig auf die Glocke hauen. Und das ordentlich.