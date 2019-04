God of War-Director Cory Barlog hat sich wiederholt, es wird keinen Download Content für God of War (PS4) geben. Aber es gibt Jubiläumsinahlte, welche bereits auf dem Weg sind. Ein God of War-DLC ist auf jeden Fall vom Tisch!



Als Antwort auf die Nachricht, dass God of War einjähriges Jubiläum in Form von Motiven und Avataren erhält, twitterte Barlog:

„Das ist nicht alles …“

Natürlich vermutet man als Fan von God of War sofort einen DLC – oder etwas in dieser Größe. Um diese Erwartungen zu unterdrücken, twitterte Barlog schnell:

„Nur damit niemand die falsche Vorstellung bekommt – es gibt keinen DLC für das Spiel. Tut mir leid.“

SIE Santa Monica erstellte einen Dankesbrief im PlayStation Blog zum Gedenken an God of War’s einjähriges Jubiläum, das offiziell am 20. April stattfindet. Neben einem Video, das sich bei den Fans für ihre Unterstützung bedankt, hat Santa Monica ein dynamisches PS4-Thema veröffentlicht. Dieses kann man ab sofort herunterladen. Einen God of War-Avatar kann man sich einrichten, der ab dem 17. April über den PlayStation Store erhältlich ist.

Bei uns hat der PlayStation 4-Exklusivtitel im Spieletest voll abgeräumt, aber lest selbst.