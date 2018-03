God of War-Spieldirektor Cory Barlog hat bestätigt, dass das Spiel einen zusätzlichen Grafikmodus auf der PlayStation 4 Pro haben wird.

Spiele, die für PlayStation 4 Pro verbessert wurden, bieten den Spielern in der Regel mehr Optionen, wenn es um Framerate oder die Grafik-Feinheiten geht. Das kommende God of War wird ebenfalls eine ähnliche Option haben.

Obwohl nicht näher darauf eingegangen wurde via Twitter, was man verbessern kann, sagte Barlog sinngemäß:

Es ist damit nicht klar, ob 4K-TV-Fernseh-Besitzer auch Zugang zu einen solchen „Performance-Modus“ haben, da diese Art der Unterstützung nicht standardisiert ist und typischerweise mit jedem Spiel variiert. Horizon Zero Dawn, DAS PlayStation 4-Spiel des Jahres 2017, bietet unabhängig von der TV-Auflösung die Wahl zwischen Leistung und Grafik.

Eine ähnliche Lösung könnte hier implementiert werden, oder God of War könnte einfach nur den Performance-Modus anzeigen, wenn ein 1080p-Fernseher läuft.

„Wenn Sie in 1080 auf Pro laufen, wird es die Leistung nutzen, die normalerweise in 4K verwendet wird, um das Spiel schneller laufen zu lassen. Es sieht / bewegt sich soooooo nett „, fügte er in einem weiteren Tweet hinzu .