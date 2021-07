Ghost of Tsushima: Director’s Cut – Neue Story-Details veröffentlicht

Ghost of Tsushima: Director's Cut - ab 20. August für PS5 und PS4. - (C) Sucker Punch, PlayStation

Ein neuer Trailer sowie der PlayStation-Blog liefern eine spannende Vorschau auf die Ereignisse und Geschichten, die Spieler in der Story-Erweiterung von Ghost of Tsushima erwarten, die sowohl als Teil des Director’s Cut als auch separat erhältlich am 20. August für PlayStation 4 und PlayStation 5 (PS5) erscheint.

Der erweiterte Teil der Geschichte spielt auf der japanischen Insel Iki, auf der ein mysteriöser Mongolenstamm Fuß gefasst hat. Dieser wird angeführt von einer Schamanin namens Ankhsar Khatun, die von ihren Anhängern auch “der Adler” genannt wird.

Advertisment

Um diese neue Bedrohung zu bekämpfen, ist Jin gezwungen, nach Iki zurückzukehren und sich alten Ängsten zu stellen, die er mit der Insel verbindet. Spieler lernen dabei nicht nur tief vergrabene Wunden von Jin kennen, sondern auch die dunkle Vergangenheit des Sakai-Clans.

Die teilweise fiktionale Version der Insel Iki bietet einen starken Kontrast zu Tsushima. Sie ist ein gesetzloses Gebiet voller Krimineller, gezeichnet durch den Krieg und unabhängig von den Samurai, die bereits vor Jahrzehnten die Kontrolle verloren haben. Doch um den Adler zu bezwingen, benötigt Jin trotz seiner Fähigkeiten die Hilfe der Einheimischen. Dabei wird er unter anderem Piraten, Schmugglern sowie verrückten Mönchen begegnen und neue Techniken erlernen. Iki steckt voller Abenteuer und erzählt die packenden Geschichten der Einwohner, die von persönlichen Konflikten und einer Zeit des Krieges gebeutelt sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ausführlichere Details zur erweiterten Ghost of Tsushima Story liefert der neueste Artikel auf dem PlayStation-Blog:

Piraten und Schmuggler, verrückte Mönche und verfluchte Höhlen

Neue Legenden und neue Techniken zu lernen

Intime, emotionale und persönliche Geschichte

Was kostet der Director’s Cut von Ghost of Tsushima?

Der Director’s Cut von Ghost of Tsushima ist für PS4 und PS5 im PlayStation Store sowie im Handel vorbestellbar. Die Erweiterung “Die Insel Iki” ist auch separat für beide Konsolen erhältlich. Das Upgrade kostet für Besitzer von Ghost of Tsushima für die PS4 €19,99 und für die PS5 €29,99, dafür erhaltet man auch die technischen Upgrades für die PlayStation 5-Version sowie exklusive Features. Das Upgrade des Director’s Cut PS4-Version zur PS4-Version bei einem späteren Kauf der PlayStation 5 kostet €9,99.

Wenn man Ghost of Tsushima noch nicht besitzt und sich die Story-Erweiterung gleich mit kauft, dann bezahlt man ein Vollpreisspiel. Für die PlayStation 4 kostet €69,99 und die PlayStation 5-Version €79,99. Den benötigten Speicherplatz von Ghost of Tsushima: Director’s Cut haben wir in einem separaten Artikel erfasst.