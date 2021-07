Ghost of Tsushima Director’s Cut – Dateigröße für PS5 beträgt 60 GB

Auf der PS Store-Seite des Spiels wird die Dateigröße für den Director's Cut (PS5) erwähnt, die höher ist als Ghost of Tsushima auf der PS4.

Ghost of Tsushima Director's Cut erscheine am 20. August 2021. Nun wurde die Dateigröße für die PS5-Version bekannt. - (C) Sucker Punch, Sony Interactive Entertainment - Bildmontage: DailyGame