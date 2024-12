Gewinnspiel: 1x Sennheiser HD 620S

Nach unserem letzten drei Verlosungen des Advents, verlosen wir dieses Mal Kopfhörer von Sennheiser, um genau zu sein die geschlossenen Over-Ear Kopfhörer Sennheiser HD 620S. Dies ist das Vierte und Letzte Gewinnspielen, die wir über die Adventszeit machen werden. Eure letzte Chance etwas zu Gewinnen.

Sennheiser HD 620S: Wie gewinne ich?

Wir verlosen 1x Sennheiser HD 620S. An der Verlosung dürfen alle mit einem Mindestalter von 18 Jahren teilnehmen die in Deutschland oder Österreich leben. Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner erhalten von uns eine E-Mail. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr uns eine Mail an gewinnspiel@dailygame.at senden und teile uns darin mit, auf welches Game ihr euch in 2025 am meisten freut.

Werbung

Was du über das Sennheiser HD 620S wissen solltest?

Der Sennheiser HD 620S beeindruckt mit einem simplen, aber eleganten Design in Schwarz und robuster Kunststoffkonstruktion, die Langlebigkeit selbst bei täglichem Gebrauch verspricht. Die abnehmbaren Kabel sind ein großer Vorteil, da Kabelbrüche so leicht behoben werden können. Auch die Ohrpolster sind austauschbar. Der Lieferumfang umfasst ein 1,8m-Kabel, einen 6,3mm-Adapter und einen Stoffbeutel. Die Klangqualität ist klar und ausgewogen, ideal für Musik und Gaming, obwohl die Bässe etwas schwächer sind. Die Lautstärke ist hoch genug, um ohne Verstärker auszukommen. Trotz fehlendem Noise-Canceling bieten die Kopfhörer durch ihre enge Passform eine gute Geräuschisolierung. Bei Spielen wie Silent Hill 2 überzeugen sie durch klare Wiedergabe von Soundtrack, Sprache und Effekten sowie präzise Gegnerlokalisierung.

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch den 01. Januar 2025 um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt ihr in die Erhebung und Verwendung eurer E-Mail-Adresse ein. Wir erheben, speichern und verarbeiten diese personenbezogenen Daten nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels und um euch im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Ihr könnt die Einwilligungen jederzeit durch eine Nachricht an uns widerrufen. Eure Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.