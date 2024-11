Sennheiser HD620S – Hardware Review

Sennheiser stellt schon seit Jahren erstklassige Kopfhörer und andere Hardware aus dem Bereich Studio- und Übertragungstechnik her. Freundlicherweise hat uns das Unternehmen die Sennheiser HD620S-Kopfhörer zum Testen beim Gaming zur Verfügung gestellt. Getestet habe ich die Kopfhörer über die letzten drei Wochen mit Spielen wie Silent Hill 2, Until Dawn und Ys X: Nordics.

Vom Aussehen her kommen die Kopfhörer in einem simplen, aber eleganten Design daher. Sie bestehen zum Großteil aus Kunststoff und sind nur in Schwarz erhältlich. Die Kopfhörer wirken trotzdem robust, was darauf schließen lässt, dass man lange Freude an ihnen haben wird, selbst bei täglichem Gebrauch, wie zum Beispiel beim Zocken. Auch das Gewicht ist okay. Es ist etwas schwerer als das Headset (Logitech PRO X) und die Kopfhörer (WH-1000XM4), die ich nutze, aber nicht unangenehm schwer.

Was mir vor allem gut gefallen hat, ist, dass das Kabel abnehmbar ist. Somit wird das HD620S nicht einfach mal durch einen Kabelbruch lahmgelegt, was oftmals der häufigste Defekt bei Kopfhörern ist. Bei Headsets sind die Kabel meistens fest angebracht, sofern man nicht auf eine Bluetooth-Version zurückgreift. Auch die Ohrpolster lassen sich abnehmen und somit auswechseln. Neben einem 1,8m-Kabel ist auch ein 6,3mm-Adapter sowie ein Stoffbeutel dabei.

Tragekomfort

Hier muss man natürlich auch sagen, dass das Thema Komfort eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Bei den HD620S-Kopfhörern handelt es sich um Over-Ears, die das gesamte Ohr umschließen und eng am Kopf anliegen. Leider muss ich zugeben, dass ich recht empfindlich bin, was Headsets und Kopfhörer angeht. Bis ich eines finde, das ich mehrere Stunden tragen kann, braucht es viele Versuche. Auch wenn die Sennheiser super verarbeitet und definitiv sehr gut für Gamer geeignet sind, konnte ich sie nicht länger als zwei Stunden am Stück tragen. Sie sind sehr stramm und üben entsprechenden Druck aus, was bei mir schnell zu Schmerzen um die Ohren führt und irgendwann auch zu Kopfschmerzen. Menschen, die weniger empfindlich sind, dürften jedoch ihre Freude an den Kopfhörern haben.

Leider kann man die Kopfhörer nicht zusammenklappen. Für unterwegs finde ich sie daher nur bedingt geeignet, vor allem da sie kabelgebunden sind und keine Bluetooth-Kopfhörer sind. Auch würde ich behaupten, dass der mitgelieferte Stoffbeutel nicht die ideale Lösung ist, um die Kopfhörer zu transportieren, da der Stoff sehr dünn ist. Er mag vielleicht vor Kratzern schützen, aber das war’s dann auch schon.

Eignen sie sich zum Gaming?

Ja, definitiv. Die Klangqualität ist toll und damit nicht nur für Musik geeignet, sondern auch fürs Zocken. Die Tonwiedergabe ist bemerkenswert klar und ausgewogen, wobei ich sagen muss, dass die Bässe etwas schwächeln. Allerdings haben sie eine gute Lautstärke, man benötigt also keinen Verstärker. Das mag seltsam klingen, aber da ich durch meine Empfindlichkeit oft viele Kopfhörer und Headsets ausprobiere, bevor ich ein geeignetes finde, ist mir aufgefallen, dass einige Kopfhörer leiser sind als andere, selbst wenn der Ton voll aufgedreht ist.

Gerne hätte ich die HD620S auch mit einem Shooter getestet, doch leider bin ich in dem Genre eine absolute Niete. Entsprechend musste Silent Hill 2 herhalten. Soundtrack, Sprache und Soundeffekte werden sehr klar wiedergegeben. Die Gegner lassen sich ebenfalls sehr gut mit den Kopfhörern lokalisieren. Die Kopfhörer besitzen kein Noise-Canceling, da sie allerdings sehr eng am Kopf anliegen und entsprechend gut gebaut sind, haben sie dennoch eine gute Geräuschisolierung und mildern Störgeräusche von außen ab.

Mit einem Preis von 350 € sind die Sennheiser HD620S definitiv nicht günstig. Doch der hervorragende Klang rechtfertigt den Preis, auch wenn die Kopfhörer mit dem vielen Kunststoff nicht gerade hochwertig in der Verarbeitung wirken.

Fazit zu Sennheiser HD620S

Die Sennheiser HD620S Kopfhörer bieten eine herausragende Klangqualität, die sowohl Musikliebhaber als auch Gamer überzeugen wird. Dank des abnehmbaren Kabels und der austauschbaren Ohrpolster sind sie langlebig und benutzerfreundlich. Trotz ihres robusten Designs und der hervorragenden Geräuschisolierung durch die enge Passform könnten sie für empfindliche Personen bei längerem Tragen unbequem sein. Die Verarbeitung aus Kunststoff wirkt zwar nicht besonders hochwertig, tut aber der Klangqualität keinen Abbruch.

