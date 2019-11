Geschmacklos? Star Wars Battlefront 2-Modder haben einen Nude-Mod für Leia veröffentlicht

Der Start von Call of Duty: Modern Warfare war sowohl ein unglaublicher Erfolg als auch ein Sumpf der Frustration. Infinity Ward arbeitet bereits eifrig an Lösungen für die aufkommenden Probleme. Am dringlichsten ist ein Xbox One X-Fehler, der für eine Reihe von Spielern zu schweren Abstürzen führt. Infinity Ward hat das aktuelle Problem auf Xbox…