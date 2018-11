Nachdem Microsoft derzeit auch an der nächsten Konsolen-Generation (Xbox Scarlett) arbeitet, überrascht dieses Gerücht doch ein wenig. So soll es anscheinend noch weitere Varianten zur Xbox One geben, die bereits in Arbeit sind.

Dabei handelt es sich zum Einen um eine günstigere Version der Xbox One S, welche den Einstieg in die Xbox-Welt für unter 200 Euro bringen soll. Der offizielle Preis der aktuellen Xbox One S liegt bei 300 Euro, jedoch gibt es immer wieder tolle Angebote bei den Händlern wobei man bei diesem Preis auch gleich zwei Games dazubekommt.

Eine mögliche Xbox One X ohne Disc-Laufwerk soll es auch geben, damit der Preis auch hier nach unten geht. Immerhin kostet die aktuell leistungsstärkste Konsole am Markt in der Standard-Version und 1TB Festplatte über 440 Euro.

Die beiden „neuen Xbox One-Varianten“ sollen die Entwicklung der Xbox Scarlett jedoch nicht beeinflussen, sondern aktuell nur den Markt beleben. Wie Thurrotts berichtet soll es bei Microsoft noch keine entgültige Entscheidung darüber geben, ob man ein Disc-Laufwerk überhaupt einsparen kann. Viele Gamer holen sich noch immer physische Medien, obwohl der digitale Markt jährlich stark wächst!

Thurrott hatte bisher immer eine sehr gute „Erfolgsbilanz bei Xbox-Gerüchten“. Eine gute Quelle, aber trotzdem noch immer ein Gerücht.

