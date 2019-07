Wenn die Leute über die besten professionellen Wrestling-Videospiele sprechen, sprechen sie oft Leute wie WWF No Mercy und Fire Pro Wrestling an. Ein weiteres Wrestlingspiel, das oft im Gespräch ist, ist WWE SmackDown! Here Comes the Pain, ein Pro-Wrestling-Spiel aus der PS2-Ära, das zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung nahezu allgemeine Anerkennung fand und bei der Verleihung der Video Game Awards 2003 sogar als bestes Kampfspiel ausgezeichnet wurde.

Unnötig zu erwähnen, dass ein Here Comes the Pain-Remaster definitiv Fans von Pro-Wrestling-Videospielen begeistern würde, und es wird gemunkelt, dass ein solches Projekt bereits in Arbeit ist.

Dieses Gerücht stammt aus einem Tweet von Bryan Williams, Game Design Supervisor bei Yuke, der an WWE-Spielen wie dem WWE 2K19 des Vorjahres gearbeitet hat. Williams sandte einen Tweet aus, in dem er mit seinen Mitarbeitern ein sechsstündiges Treffen über Pläne für ein unangekündigtes Projekt abhielt. Er beendete den Tweet mit den Worten:

„Wir haben heute viel SmackDown Here Comes The Pain gespielt.“

Der letzte Teil seines Tweets hat Gerüchte und Spekulationen angeheizt, dass Williams sich auf einen WWE SmackDown! Here Comes the Pain-Remaster für moderne Plattformen bezieht. Der Tweet wurde später vom YouTube-Kanal Smacktalks entdeckt, der dem Feuer noch mehr Treibstoff hinzufügte. Williams hat in seinem ursprünglichen Twitter-Thread noch nicht seine Tweet- oder Temperament-Fanerwartungen geklärt.

Kommt ein Remaster des legendären PS2-Spiels?

Natürlich ist es möglich, dass Williams von einem völlig verwandten Spiel spricht, aber wenn dem so ist, wäre es etwas seltsam für ihn, SmackDown! Here Comes the Pain in seinem Tweet aufzurufen. Leider werden wir wahrscheinlich nicht viel darüber erfahren, was Williams in naher Zukunft plant, aber wir können zumindest ausschließen, dass er sich auf die kommende WWE 2K20 bezieht, da dieses Spiel eine Selbstverständlichkeit ist, dass er nicht „hoffen muss, wird eine Wirklichkeit.“

Wie bereits erwähnt, wäre ein SmackDown! Here Comes the Pain-Remaster ein sehr aufregendes Projekt für Fans professioneller Wrestling-Videospiele. Es müsste jedoch eine gewisse Logistik vorhanden sein, um es zuerst auszubügeln.

In Anbetracht dessen ist Williams „geheimes Projekt“ möglicherweise kein SmackDown! Here Comes the Pain-Remaster, sondern ein neues Spiel, das vollständig im selben Stil erstellt wurde. Fans müssen dran bleiben, um es herauszufinden.

WWE SmackDown! Here Comes the Pain ist jetzt für PS2 erhältlich.