Gerücht: Cyberpunk 2077-Verschiebung war wegen der Xbox One Standard-Version

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Es ist zwar nur ein Gerücht, aber dieses Problem gab es auch schon bei Spielen der letzten Tage von PS3 und Xbox 360: Sie brachten die Konsolen an ihre Grenzen. Cyberpunk 2077 dürfte solch ein Titel für die Standard-Xbox One-Konsole sein. Ein Grund um das Spiel von April auf September 2020 zu verschieben.

Und der Grund für diese massive Verzögerung dürfte ans Licht gekommen sein, wenn ein kürzlich veröffentlichter Bericht etwas Wahrheit in sich hat. Der polnische Filmemacher Borys Nieśpielak, der kürzlich in seinem Podcast einen Dokumentarfilm über die Entwicklung von Indie-Spielen mit dem Titel We Are Alright drehte (und kürzlich sagte, Microsoft sei auf dem Markt unterwegs gewesen für ein polnisches Studio), sagte, CD-Projekt RED hatte Probleme beim Optimieren von Cyberpunk 2077 für die Basis-Xbox One.

Anscheinend findet das Studio die ursprüngliche Xbox One-Konsole zu schwach, um Cyberpunk 2077 ordnungsgemäß auszuführen, und war intern zu der Entscheidung gekommen, dass sie die Veröffentlichung des Spiels verzögern, wenn sie das Spiel nicht ordnungsgemäß für die Konsole optimieren könnten. Was sie natürlich letztendlich taten. Die Leistung des Spiels auf der Hardware war laut Nieśpielak “äußerst unbefriedigend”.

Es ist erwähnenswert, dass Spiele, die vor dem Start auf Optimierungsprobleme stoßen, keine Seltenheit sind, insbesondere bei einem so umfangreichen Projekt wie Cyberpunk 2077. Hoffentlich können sie diese Probleme mit den ihnen zur Verfügung stehenden zusätzlichen Monaten beheben. Noch wichtiger: Es handelt sich um ein Gerücht. Ob es wirklich die Xbox One war, werden wir wahrscheinlich erst Jahre später erfahren. Oder eben nie.

Cyberpunk 2077 wird am 17. September für PS4, Xbox One, Stadia und PC erhältlich sein. Die Multiplayer-Variante erscheint erst 2021.

