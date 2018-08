Wie Twitter-User „random666_kys“ mit einem Video bewiesen hat, hat die Nintendo Switch einen VR Test-Modus.

Wofür dieses Feature benötigt wird ist unklar, bisweilen hat sich Nintendo noch nicht dazu geäußert (und wird es auch nicht – wie immer).

Nintendo hat nie bestritten an einer VR-Technologie zu arbeiten. Immerhin hat man im Dezember 2016 sogar ein Patent für eine VR-Brille in den USA angemeldet!

https://t.co/wSPNcuuGVa

So I just tried and a screen appeared. Interesting… pic.twitter.com/MLiKfYpokb

— random (@random666_kys) 8. August 2018