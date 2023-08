Gamescom 2023: Was ihr erwarten könnt

Was können Spieler auf der diesjährigen Gamescom erwarten? Wir haben euch die wichtigsten Events zusammengefasst.

Es ist erneut August, was in der Gaming-Branche nur eins bedeuten kann: Die Gamescom startet wieder! Auch dieses Jahr öffent die weltweite größte Videospielkonvention für Besucher aus aller Welt erneut ihre Pforten. Das Kölner Event findet dabei vom 22. August bis zum 27. August statt. Doch was bringt die Messe in diesem Jahr?

Immerhin erfreute sich 2023 bereits zahlreicher hochkarätiger Videospielveröffentlichungen. Und die nächstgrößten stehen auch bereits in den Startbahnen. Dennoch haben bereits einige große Publisher ihre Teilnahme zugesagt. Neue Trailer bereits angekündigter Spiele, sowie die ein oder andere Neuankündigung, kann also sehr wohl erwartet werden.

Gamescom 2023

Eins vorweg: Ähnlich wie bereits zur E3, hat auch Sony die Teilnahme an der Gamescom 2023 abgesagt. Neuankündigungen oder weitere Details zu Spielen wie Spider-Man 2 oder Wolverine sind also eher unwahrscheinlich. Auch Microsoft wartet dieses Jahr nicht mit einem großen Showcase auf, ist dafür aber dennoch vertreten. So gab das Unternehmen bekannt, dass Spieler insgesamt 30 neue Spiele antesten können.

Darüber hinaus wollen sie ihre kommenden Veröffentlichungen mit kleineren, neuen Präsentationen ausstatten. Neue Details zu Starfield – das bereits am 6. September erscheint – und Forza sind also sicher. Die Gamescom 2023 beginnt darüber hinaus am 22. August mit einem Live-Event, das von Geoff Knightley gehostet wird. Er versprach dabei im Vorfeld schon, dass viele kommende Spiele gezeigt werden. Darunter Assassin’s Creed: Mirage, Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Lords of the Fallen und der “Cyberunk 2077”-DLC Phantom Liberty.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für Nintendo-Fans. So gab das japanische Unternehmen bekannt, dass es nach vier Jahren endlichen auch wieder bei der Gamescom vertreten sein wird. Bisher schwieg der Publisher jedoch noch zu den Inhalten, die gezeigt werden sollen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass wir neue Einblicke in die zuletzt angekündigten Spiele erhalten. Darunter Super Mario RPG, Super Mario Wonder und vielleicht sogar erste bewegte Bilder zum “Prinzessin Peach”-Spiel. Sollte es hier jedoch zu Neuankündigungen kommen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.