Am Mittwoch hatten wir einen Termin bei NIS America, die uns einige ihre kommenden Titel vorgestellt hat. Darunter für 2018 als auch ein paar, die erst 2019 erscheinen werden.

Antesten konnten wir selbst leider keine selbst, allerdings werden drei Titel des Publisher aktuell von und getestet und dann demnächst veröffentlicht.

2018

Assault Spy

Aussault Spy ist ein Action-Game für den PC, dass sich gerade noch in der Early Acess befindet. Offizieller Release ist für 2019 geplant. Das Game wird von ledeglich einer Person entwickelt. Von dem was man bisher an Screenshots sehen konnte, sieht es sehr gut aus.

Aufgabe des Spielers ist es die dunklen Geheimnisse der Mega Corporation von Negabot zu entdecken und das Unternehmen vor einer feindlichen Übernahme zu bewahren.

Insgesamt wird es zwei spielbare Charaktere geben, deren Storys sich auch voneinander unterscheiden werden.

God Wars: The Complete Legend

God Wars ist ein Spiel, das bereits unter dem Titel God Wars: Future Past im Jahr 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erschienen ist. Nun kommt es auch auf die Nintendo Switch. Allerdings wird die Complete Edition nicht nur das Spiel sondern auch alle dazugehörigen DLCs enthalten.

Der Release ist am 4. September, also bereits nächsten Monat.

SNK HEROINES Tag Team Frenzy

Dieser Titel erscheint bereits nächsten Monat am 09. September für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Es handelt sich dabei um ein typisches Fighting Game. Ihr könnt entweder alleine gegen den Computer kämpfen oder einen Coop mit 1-3 weiteren Freunden starte. Die Charaktere im Spiel selbst sind alle weiblich und können individuell mit Kostümen angepasst werden.

Für Leute die bereits auch an Dead or Alive oder derartigen Games Spaß haben, sollte dieses Game definitiv etwas sein.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

Nach The Lost Child folgt nun ein neuer Dungeon-Crawler von NIS America. Von den Sachen die ich dank eines kurzen einblicks ins Gameplay sagen kann, haben sich die Entwickler hier viel mühe gegeben. Die 3D Modelle und Grafiken wirkten schön, mehr zeitgemäß und aufeinander abgestimmt. Die Story wird dabei wie gewohnt im Visual Novel Stil erzählt.

Tauchen dafür als Tractatus de Monstrum mit deiner Brigade von Marionettensoldaten in das miasma-gefüllte Labyrinth ein, um Monster zu schlagen und dunkle Geheimnisse zu enthüllen.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk erscheint ebenfalls nächsten Monat, nämlich am 21. September für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

METAL MAX Xeno

Bei METAL MAX Xeno war ich persönlich etwas überrascht. Auch hier gab NIS America uns einen kurzen Einblick in das Spiel. Anfangs konnte ich mir unter dem Titel nicht viel vorstellen, außer dass es sich um Panzer dreht. Allerdings bietet das Game noch wesentlich mehr. Die Panzer und auch andere Fahrzeuge können individuell an euren Geschmack angepasst werden. Mit den Anime-Charakteren könnt ihr dann gegen Gegner auf der großen MAP kämpfen oder verschiedene Dungeons erforschen. Es besitzt also auch viele Teile aus dem gewohnten JRPG Genre.

METAL MAX Xeno könnt ihr ab dem 28. September selbst auf der PlayStation 4 spielen.

Disgaea 1 Complete und Disgaea 5 Complete

Bei beiden Spielen handelt es sich um Titel der Disgaea-Reihe. Disgaea 5 Complete erschien bereits 2017 für die Nintendo Switch, wird diesen Sommer allerdings auch auf den PC kommen. Bei Disgaea 1 handelt es sich natürlich um den ersten Teil des Franchises. Er wird vorerst auf PlayStation 4 und Nintendo Switch am 12. Oktober erscheinen.

Yomawari: The Long Night Collection

Hierbei handelt es sich um eine Collection der beiden Gruselspiele Yomawari: Night Alone (PSV und PC) und Yomawari: Midnight Shadows (PS4, PSV und PC). Beide Teile erfreuten sich großer Beliebtheit, weshalb NIS America sich nun entschied beide in einem Bundle auch für die Nintendo Switch auf den Markt zu bringen. Der Release ist für den 26. Oktober angedacht.

killer7

killer7 erschien bereits schon vor 13 Jahren auf der PlayStation 2 und GameCube und wurde von Goichi Suda und Shinji Mikami entwickelt! NIS America möchte dem Spiel nun mit einer besseren Grafik neuen Aufschwung verleihen.

Harman Smith ist an den Rollstuhl gebunden und besitzt ein dunkles Geheimnis. Er vereint in sich sieben verschiedene Persönlichkeiten, jeder von ihnen mit einer speziellen Fähigkeit des tötens. Daher werden sie auch Killer7 genannt. Wenn er sich in eine dieser vewandelt, beinflussen sie ihn geistig und auch körperlich. Aufgabe des Spielers ist es mit diesen sieben Killern eine terroristische Einheit niederzustrecken.

Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt, ist aber wohl für den Herbst 2018 auf dem PC geplant.

SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION

SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION ist kein eigenes Spiel, sondern tatsächlich eine Kollektion vieler alter Spieler. Einige davon sind sogar bei uns nie erschienen. Überwiegend werden es Arcade Games sein, als auch Titel von dem NES. Bisher wurden schon ein paar bekannt gegeben, aber einige sind noch unter verschluss.

Die Kollektion erscheint am 16. November exklusiv für die Nintendo Switch.

2019

The Caligula Effect: Overdose

The Caligula Effect ist sicherlich einigen von euch bereits bekannt. Das Game hatte bereits einen Release auf der PlayStation Vita im Jahr 2017 und hat mittlerweile sogar einen eigenen Anime bekommen. Jetzt kommt es ein Re-Release, in welchem es eine verbesserte Grafik, sowie neue Mitstreiter als auch einen zweiten, diesmal weiblichen, spielbaren Protagonisten gibt.

Die Story dreht sich dabei um den von euch gewählten Hauptcharakter (männlich oder weiblich), der in einer virtuellen Welt festsitzt. Neben ihm befinden sich noch viele andere Menschen dort, allerdings gibt es nur wenige die erkennen, dass es sich nicht um das reale Leben handelt. Zusammen mit den anderen Schülern des Go-Home-Clubs müsst ihr versuchen, aus dieser virtuellen Welt zu entkommen.

Ein genauer Release für The Caligula Effect: Overdose ist noch nicht bekannt. Aber es erscheint auf PlayStation 4, PC und Nintendo Switch.

RPG Maker MV

Ich denke der RPG Maker ist ebenfalls schon einigen bekannt. Es handelt sich dabei um eine Engine, mit denen einfach RPG Games entwickelt werden können. Dazu muss man nicht einmal Grundkenntnisse in Game Design oder Coding besitzen. Das Programm ist so konzipiert, dass man mithilfe von Assets ohne große Probleme ein Game Level bauen kann. Auch bereits vorgefertigte Charakter gibt es und eine Story lässt sich relativ easy mit einbinden. Nachdem es jetzt schon einige Versionen für den PC gibt, wird der RPG Maker nun unter dem Namen RPG Maker MV für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im laufe von 2019 erscheinen.

The Liar Princess and the Blind Prince

The Liar Princess and the Blind Prince ist ein Adventure-Platformer von NIS America. Die Story dreht sich dabei um einen Wolf, der sich in ein Menschen Mädchen verwandeln kann. Als dieser auf einen blinden Prinz trifft, gibt sich der Wolf als Prinzessin aus.

Die Story dreht sich nun um diese beiden etwas besonderen Charaktere. Der Spieler kann beliebig zwischen Wolf und Prinzessin wechseln und muss dabei immer ein Auge auf den prinzen haben. Da dieser blind ist, bewegt er sich auch nicht selbstständig vorwärts. Also nimmt die Prinzessin ihn bei der Hand und führt ihn sicher die Wege entlang, auf der suche nach einem Happy Ending.

Auch für The Liar Princess and the Blind Prince ist noch kein Releasedatum bekannt. Es soll allerdings im Laufe des nächsten Jahres für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Das war das Line-up der Präsentation von NIS America auf der Gamescom 2018. Einige der Spieler sind sicherlich sehr interessant. Von Assault Spy, God Wars: The Complete Legend und Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk wird von unserer Seite in den kommenden Wochen noch jeweils ein Review folgen.