gamescom 2017: Erstmals „brasilanische Entwickler“ vertreten

Zum ersten Mal in der Geschichte der gamescom wird in diesem Jahr eine Delegation aus 13 brasilianischen Spieleunternehmen als Aussteller an der Veranstaltung teilnehmen.

Die unabhängigen Entwickler präsentieren auf der Messe ihre besten Titel, um potenziellen Partnern, Investoren und natürlich auch Gamern zu zeigen, was Brasilien zu bieten hat. Unterstützt werden sie dabei vom Brazilian Game Developers Export Program (BGD), einer Initiative der Brazilian Game Developers Association (Abragames) sowie von Apex-Brasil, der brasilianischen Agentur zur Förderung von Handel und Investitionen.

Der Trailer ist das Ergebnis des jährlichen Brazil’s Independent Games Festivals (BIG), dem mittlerweile größten Event für Indie Games in Lateinamerika. Die von Abragames in Kooperation mit dem BGD organisierte Veranstaltung gilt weltweit als die drittgrößte ihrer Art und stellt den wichtigsten Geschäftstermin für unabhängige Entwickler aus Lateinamerika dar. Neben einer Ausstellung bietet das BIG auch einen Wettbewerb (in diesem Jahr mit 617 Einsendungen aus 54 Ländern) sowie Lesungen und Präsentationen der wichtigsten Industrievertreter aus der ganzen Welt. Damit beweist das BIG vor allem eines: Brasilianische Entwickler und ihre Spiele haben sich längst als Exportprodukte etabliert.

Mehr Teilnahmen an Messen geplant

Zusätzlich zur gamescom wird die brasilianische Delegation deshalb in den kommenden Monaten auch an der Game Connection Europe in Frankreich sowie am External Development Summit (XDS) in Kanada teilnehmen. Das Ziel ist es dabei, Netzwerke aufzubauen und potenzielle Gäste, Sprecher, Präsentationen und Partner für das BIG-Festival 2018 zu finden. Auch im nächsten Jahr sollen schließlich wieder die weltweit besten Experten ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit einem interessierten Publikum in Sao Paulo teilen.

„Wir sind begeistert, die kreativsten und innovativsten Spielefirmen Brasiliens in diesem Jahr auf der gamescom zu vertreten”, sagt Abragames Executive Manager Eliana Russi. „Wir repräsentieren eine beeindruckende Menge talentierter Spieleentwickler, die bereits internationales Ansehen gewonnen haben, und freuen uns darauf, unsere Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen während der gamescom auszubauen.“

Vier Unternehmen der brasilianischen Delegation werden ihre Spiele am Stand der deutschen Community „Indie Arena“ in Halle 10.1 ausstellen. Zusammen mit 76 weiteren Titeln aus 26 Ländern werden dort vom 22. bis 26. August die Spiele Necrosphere (Cat Nigirs), Heavy Metal Machines (Hoplons), Starlit Archery Club (Rockhead Games) und No Heroes Here (Mad Mimics) zu sehen sein. Der „Indie Arena“-Stand 2017 ist „eine Plattform für Entwickler sowie ein Vorzeigeprojekt der farbenfrohen und lebendigen Szene zwischen Avantgarde und AAA.“

Der Stand des Verbands für brasilianische Spieleentwickler (Abragames) befindet sich in Halle 3.2, Stand A-013G. Die vollständige Liste der am brasilianischen Stand vertretenen Unternehmen gibt es hier:

