Fortnite: Mögliche Zusammenarbeit mit Adventure Time in Sicht

Ein bekannter Fortnite-Leaker behauptet, dass das beliebte Battle-Royale-Spiel bald eine Kooperation mit Adventure Time eingehen könnte. Epic Games setzt derzeit verstärkt auf Crossover-Events – erst kürzlich gab es eine große Zusammenarbeit mit Mortal Kombat und Tomb Raider. Während Fortnite sich noch mitten in Kapitel 6, Staffel 2 befindet, richten viele Spieler ihren Blick bereits auf kommende Updates.

Gerüchte besagen, dass es möglicherweise eine komplette Star Wars-Season geben wird. Anders als reguläre Seasons soll diese allerdings nur einen Monat dauern und rund um den 4. Mai, dem berühmten Star-Wars-Tag, angesiedelt sein. Laut Leaks könnten dabei Figuren wie Jar Jar Binks und Imperator Palpatine Teil des nächsten Battle Passes sein. Laut einem aktuellen Twitter-Beitrag von HYPEX wurde ein Adventure Time-Bundle den Spieldateien hinzugefügt, was darauf hindeutet, dass die Zusammenarbeit innerhalb der nächsten 14 Tage stattfinden könnte.

ADVENTURE TIME x FORTNITE IS CONFIRMED TO RELEASE WITHIN THIS NEXT 14 DAYS 🔥 NEW BUNDLE: „Adventure Time + Mamba“ pic.twitter.com/ZIJdj5TWh0 — HYPEX (@HYPEX) April 8, 2025

Adventure Time-Crossover bereits in den Spieldateien von Fortnite?

Auch der Leaker ShiinaBR berichtet, dass kürzlich zwei Adventure Time-Spitzhacken ins Spiel integriert wurden, was die Gerüchte weiter bestärkt. Das Update bringt zudem einen neuen Pass für das Fortnite Festival, in dem Sabrina Carpenter vertreten ist. Die Community zeigt sich begeistert über die mögliche Kooperation, denn die Cartoon Network-Serie zählt zu den beliebtesten Zeichentrickshows. Viele Spieler hoffen darauf, dass nicht nur Finn und Jake, sondern auch Nebenfiguren ihren Weg ins Spiel finden.

Manche spekulieren sogar, dass diese Kooperation Teil einer Strategie sein könnte, mit der Warner Bros. seine Präsenz in Fortnite ausbaut. Schließlich kehrten Ende 2024 diverse DC-Helden ins Spiel zurück, und es gibt Hinweise darauf, dass auch Figuren aus dem kommenden Superman-Film erscheinen könnten. Neben Adventure Time gibt es Spekulationen über ein mögliches One Piece-Crossover in Fortnite.

Die Nachfrage nach einer Zusammenarbeit mit der beliebten Anime-Serie ist groß, insbesondere da bereits Charaktere aus Dragon Ball Super, Naruto und Cowboy Bebop ins Spiel integriert wurden. Mit zahlreichen möglichen Kooperationen und frischen kosmetischen Items scheint die Zukunft von Fortnite vielversprechend zu sein.

