Fortnite: Wann startet Kapitel 4?

Das nächste Kapitel von Fortnite geht am 3. Dezember 2022 live.

Captain America-Skin in Fortnite - (C) Marvel, Epic Games

Das dritte Kapitel von Fortnite wird Anfang nächsten Monats am Samstag, den 3. Dezember 2022 zu Ende gehen. Das große Fortnite-Finale wird ein Event namens “Fracture”, bei dem das Battle Royale-Spiel in Kapitel 4 übergeht.

Die Überraschung: die Nachricht stammt nicht von Epic Games. The Game Awards haben diesen Termin auf Twitter veröffentlicht (weiter unten). Bisher hat Epic noch keine konkreten Details zu Fracture veröffentlicht, aber das dürfte sich bald ändern.

Die Ankündigung folgte unmittelbar vor dem Endspiel des Fortnite Championship Series Invitational 2022.

“Das Fortnite Championship Series Invitational 2022 in Raleigh, North Carolina, Vereinigte Staaten von Amerika, steht vor der Tür und markiert die Rückkehr zu einem offiziellen persönlichen Fortnite-Erlebnis”, so die offizielle Beschreibung. “Feiern Sie am 12. und 13. November einige der besten Duos der Welt, die auf der Einladungsbühne der Fortnite Championship Series um einen Anteil am Preispool von 1.000.000 US-Dollar kämpfen.”

Fortnite Kapitel 4: Wann geht es los?

Schneller als gedacht! Immerhin hätten Spieler des beliebten Battle Royale-Spiels noch eine weitere Saison erwartet, doch dem ist nicht so. Kapitel 3 stellt damit die kürzeste Gameplay-Phase aller Zeiten dar. Kapitel 1 und 2 dauerten zehn bzw. acht Saisons lange.

Nachdem Kapitel 3 am 3. Dezember endet, dürfte das vierte Kapitel von Fortnite am Sonntag, den 4. Dezember 2022 starten.

Fortnite's Chapter 3 Finale Event will be entitled FRACTURE, and run live on December 3rd at 4pm ET. pic.twitter.com/guCbLCTcVd — The Game Awards (@thegameawards) November 13, 2022

Warum endet Kapitel 3 von Fortnite so schnell?

Dafür gibt es ein paar Spekulationen, aber nichts Konkretes. Die Community spekuliert, dass der bevorstehende Start der nächsten Unreal Engine der Grund dafür sein könnte.

Fortnite ist für so ziemlich jede aktuelle Plattform verfügbar. Erst kürzlich hat Fortnite ein Tutorial erhalten, nach all den Jahren!

Bleib bei uns! - Wir haben noch mehr: