Ohne Spaß: Fortnite bekommt nach all den Jahren ein Tutorial

Du hast noch nie Fortnite gespielt und suchst nach einem passenden Tutorial? Nun, wenn du dich tatsächlich für Fortnite interessierst und seit 2017 nicht im Kyroschlaf verbracht hast, dann wirst du einen Weg gefunden haben. Aber nun ist es hochoffiziell: Fortnite hat ein richtiges Tutorial, nicht nur am Handy, sondern auch für PC und Konsolen!

Du springst aus dem Bus und bekämpft auf einer Insel, die für dich immer kleiner wird, andere Gegner. So oder so, das System “Battle Royale” ist nicht wirklich schwer zu erlernen, wenn man es möchte. Im neuesten Clou von Epic Games wird jedoch darauf geachtet, wie man mit neuen Spielern umgeht – nicht nur sie die ersten Runden gegen Bots antreten zu lassen.

Das brandneue Fortnite Tutorial zeigt dir, wie du dich umsiehst und auf Feinde schießt. Ziemlich wichtig, wenn man bedenkt, dass es darum geht als Letzter am Spielfeld zu stehen. Als zukünftiger Fortnite-Spieler wird man auch darüber aufgeklärt, wie man in diesem “Shooter” springt, sich duckt, Objekte zerbricht, Waffen ausrüstet, nachlädt, heilt, Schildtränke aussäuft und sogar wie man ein Visier benutzt. Sobald man alles über sich ergehen hat lassen, bekommt man die aufregende Meldung “Tutorial abgeschlossen”.

Wer sich also bisher nie traute seine Oma mit in den Battle-Bus zu nehmen, der hat jetzt ein wichtiges Hilfsmittel dafür erhalten. Sobald du einen (oder mehrere) Shooter bisher gespielt hast, werden dir zwar einige Sachen in Fortnite “neu” vorkommen, wie die Spitzhacke, aber eigentlich sind das alles Dinge, die man schnell erlernen kann – wenn man möchte.

There's a new tutorial mode, you can find it in the "By Epic" section in Discovery! pic.twitter.com/ofbkCvpo6g

— HYPEX (@HYPEX) November 1, 2022