Die Season 7 von Fortnite neigt sich langsam – aber sicher – dem Ende zu. Zeit also sich zu verabschieden. Noch schnell die letzten Herausforderungen abschließen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die Season 8 steht vor der Tür und es gibt bereits Anzeichen auf der Map, was sich ändern wird.

Das „Share the Love-Event“ ist jetzt live und wird bis zum 27. Februar kurz vor Beginn der 8. Staffel laufen. Es gibt eine neue Wettkampfserie und Overtime-Challenges , in denen man sich mit vielen Belohnungen rund um die Liebe beschäftigen kann.

Fornite Season 8 – Releasedatum

Die 8. Season beginnt am 28. Februar, dem Tag nach dem Ende des Share the Love-Ereignisses. Es wird ohne Zweifel ein großes In-Game-Event geben, an dem man teilnehmen kann.

Fornite Season 8 – Map-Änderungen



Normalerweise wird es in der neuen Season neben einigen großen Kartenänderungen wahrscheinlich eine große In-Game-Veranstaltung geben. Die Karte von Fortnite ändert sich mit jeder Saison. Es besteht also immer eine Chance, dass eine verschneite Ecke bleibt, obwohl an anderen Orten andere Änderungen zu sehen sind.

Dataminer haben Dateien über ein Erdbeben aufgedeckt, sodass Bereiche der Karte beschädigt oder zerstört werden könnten. Wir haben in letzter Zeit bereits einige Änderungen an Loot Lake gesehen, oder vielleicht werden Tilted Towers dieses Mal für immer zerstört.

Es wird aber auch über einen Vulkanausbruch gemunkelt, der zu der Erdbebendynamik passen würde. Es wäre eine Möglichkeit die Burg zu sehen, die derzeit auf dem Polar Peek begraben ist. Aber vielleicht schlüpfen auch Drachen, weil riesige Eier unter dem Polar Peek gesichtet wurden. Immerhin trifft sich die achte Season von Fortnite mit jener von Game of Thrones.

Ein Hauch Mittelalter in Fortnite

Schwerter waren sowohl in Battle Royale als auch in Save the World in Season 7 stark vertreten. Ein mittelalterliches Thema für Skins und Waffen wäre daher nicht falsch. Wir könnten in diesem Fall auch so etwas wie rittliche Drachen sehen oder die Rückkehr von Pfeil und Bogen.

Sagt uns in den Kommentaren was ihr denkt: Wie geht es mit Fortnite weiter?