Sony und Epic schließen sich zusammen, um exklusive Skins und Bundles für Fortnite PlayStation anzubieten. Das neue Epic Neo Versa-Skin und Epic Neo Phrenzy Back Bling sind Teil einer Reihe von PlayStation 4-Hardware-Bundles. Diese Pakete werden voraussichtlich am 24. Juli in Mitteleuropa und am 26. Juli in Großbritannien eintreffen. Sony hat noch nicht bekannt gegeben, ob oder wann sie nach Nordamerika kommen.

Sony hat die Fortnite PS4-Skin-Bundles kürzlich in einem Beitrag im PlayStation-Blog angekündigt. Der Beitrag gab auch einen Blick auf das neue exklusive Skin und Back Bling. Das Epic Neo Versa Skin und das Epic Neo Phrenzy Back Bling nehmen das vorhandene Versa Skin und das Phrenzy Back Bling und verleihen ihnen einen futuristischeren Look. Das Schwarz mit den blauen Reflexen verleiht definitiv eine PlayStation-Atmosphäre, die ihrem Status als exklusive PlayStation 4-Version entspricht.

Beide werden Teil einer Reihe von Hardware-Bundles sein. Dazu gehören drei Konsolen-Bundles sowie einige Accessoires für Spieler, die bereits eine PlayStation 4 besitzen.

Für Spieler, die noch keine PlayStation 4-Konsole haben, bietet Sony zwei Basis-PS4-Bundles und ein PS4 Pro-Bundle an. Die PlayStation 4-Basispakete enthalten den Kosmetik-Code, 500 GB Festplattenspeicher und einen oder zwei DualShock 4-Controller. Die PlayStation 4 Pro hingegen wird mit nur einem DualShock 4-Controller ausgeliefert, verfügt jedoch über eine 1-TB-Festplatte. Abgesehen davon bietet Sony auch ein DualShock 4-Bundle und ein Gold Wireless Headset-Bundle für bestehende PlayStation 4-Besitzer an, die nur die Kosmetik wünschen.

Zusätzlich zu den exklusiven Fortnite PlayStation-Skins werden alle Bundles mit 2.000 V-Bucks geliefert. Dies ist Fortnite’s Spielwährung, in der Spieler zusätzliche Outfits, Segelflugzeuge, Spitzhacken, Emotes und Wraps kaufen können.

Alle Angebote findet ihr auf Amazon.de!