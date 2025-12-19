Wann ist das nächste Fortnite Live-Event? – Alle Infos zu Terminen, Updates & Season 7

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wann ist das nächste Fortnite Live-Event? Fortnite ohne Live-Events ist wie ein Konzert ohne Zugabe. Ja, das Spiel macht Spaß, es gibt neue Skins, neue Waffen, neue Maps, aber diese magischen Momente, wenn plötzlich alles stillsteht, der Himmel aufreißt und Millionen Spieler gleichzeitig den Atem anhalten? Genau das fehlt gerade.

Seit dem Start von Chapter 7 Season 1: Pacific Break warten viele Fans ungeduldig auf das nächste große Spektakel. Winterfest ist da, Geschenke liegen unter dem Baum, neue Kollab-Skins laufen über die Insel und trotzdem liegt dieses Gefühl in der Luft: Da muss doch noch was kommen, oder?

Werbung

Gibt es schon Infos zum nächsten Fortnite Live-Event?

Kurzum: leider noch nicht. Epic Games schweigt. Kein Teaser, kein Countdown, kein kryptisches Symbol am Himmel. Und genau das macht die Community gerade wahnsinnig. Es gibt zwar Spekulationen über ein mögliches Event zum Abschluss von Winterfest am 05. Jänner 2026, aber bislang ist das nichts weiter als Hoffnung. Kein offizieller Hinweis, kein Datamine, kein versteckter Soundeffekt. Für viele Fans fühlt sich das Warten fast schlimmer an als ein verschobenes Release-Datum.

Das letzte große Event, „Zero Hour“, fand am 29. November 2025 statt und hat genau das geliefert, was Fortnite so besonders macht. Es war intensiv, schnell, laut und emotional (samt Rekorde). Jonesy, Hope, das Multiversum, das drohende Ende der Insel, alles fühlte sich nach einem echten Finale an.

Und dann? Black Screen. Server offline. Chapter 6 vorbei. Chapter 7 stand plötzlich da, bereit, aber auch ein bisschen leer ohne diesen nächsten großen Knall. Seitdem warten Fans wieder auf diesen einen Moment, den man nicht nachspielen kann, den man live erleben muss, weil er danach für immer weg ist.

Werbung

Live-Events sind nicht einfach nur nette Extras. Sie sind mittlerweile das Herz von Fortnite. Ein Grund warum man online geht. Kein YouTube-Video, kein Stream, kein Replay kann dieses Gefühl ersetzen, wenn man selbst auf der Insel steht und merkt: Jetzt passiert Geschichte.

Wann kommt das nächste große Update?

Auch hier heißt es: abwarten. Das letzte größere Update kam am 18. Dezember, passend zu Winterfest. Seitdem läuft alles ruhig. Vielleicht zu ruhig. Veteranen wissen: Genau das ist oft die Phase, in der Epic im Hintergrund die nächsten großen Dateien einschleust. Chapter 7 Season 1 läuft noch bis 04. März 2026. Und wenn Fortnite eines liebt, dann dramatische Enden. Große Enthüllungen, Chaos, Zerstörung, gefolgt von einem Neuanfang. Das nächste Live-Event in Fortnite könnte also an diesem Tag stattfinden. Wenn sie Season nicht verlängert wird!

Noch ist nichts bestätigt. Noch gibt es keinen Timer, der tickt. Und genau deshalb schauen gerade so viele Spielerinnen und Spieler immer wieder in den Himmel, auf die Karte, in die Patch-Notes. Weil sie wissen: Wenn es passiert, dann plötzlich. Und dann will niemand sagen müssen: „Ich war nicht online.“

In der Zwischenzeit kannst du bei unseren Guide-Artikeln zu Fortnite vielleicht noch etwas dazulernen. Wir zeigen dir, wie du noch mehr „Victory Royales“ holst oder wie Cash Cups funktionieren.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!